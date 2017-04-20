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Журналист американского телеканала Fox News Channel Билл О'Райли лишился своей работы, сообщает РБК со ссылкой на информацию компании 21 Century Fox.
Известно, что это произошло после того, как пять женщин разом подали на него в суд за сексуальное домогательство. О'Райли смог урегулировать конфликт с помощью выплаты возмещений, общая сумма которых достигла 13 миллионов долларов.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , журналист Билл О'Райли брал интервью у президента США Дональда Трампа, в ходе которого назвал главу российского государства Владимира Путина "убийцей".
Комментарии
"пять женщин разом подали на него в суд за сексуальное домогательство." -------Вот друзья Плeшивoгo постарались.
А оскорбивших Трампа и Обаму будут увольнять с ПутинТВ?
вот бы хохолы так....
ну вот. фоксньюснаш. а либерастня все ноет, мол страна бензоколонка, никакого влияния не имеет.
А могут и убить...
деньги дали кому надо