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Журналист американского телеканала Fox News Channel Билл О'Райли лишился своей работы, сообщает РБК со ссылкой на информацию компании 21 Century Fox. ​

Известно, что это произошло после того, как пять женщин разом подали на него в суд за сексуальное домогательство. О'Райли смог урегулировать конфликт с помощью выплаты возмещений, общая сумма которых достигла 13 миллионов долларов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , журналист Билл О'Райли брал интервью у президента США Дональда Трампа, в ходе которого назвал главу российского государства Владимира Путина "убийцей".