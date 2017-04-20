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Взрыв произошел у отделения банка в центре Афин. Несмотря на предупреждение о минировании, полиция не смогла предотвратить детонацию. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, вечером в среду, 19 апреля, неизвестный позвонил в редакцию местной газеты и сообщил о предстоящем взрыве через полчаса. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые перекрыли движение по прилегающим улицам.

Взрыв предотвратить не удалось. На месте взрыва работают эксперты. В полиции говорят, что их сотрудники попали под град бутылок с зажигательной смесью. Неизвестные подкараулили их на пересечении улиц Тосица и Патисион в центре Афин.