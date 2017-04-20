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Американский политолог и писатель Джон Вольстеттер рассказал, как Москва изменилась с момента его первого посещения в 1985 году до второго визита в 2017 году, пишет РИА "Новости" со ссылкой на журнал The American Spectator.

Как пишет политолог, когда через 32 года он вновь вернулся в Москву, там его ждало совсем другое государство. Начинает с гостиниц. В СССР он столкнулся сразу с большой очередью в гостинице "Москва". Он говорит, что очередь образовалась, несмотря на большое количество администраторов. Также Вальстеттеру не понравились и дежурные на каждом этаже гостиницы. Это напоминало тюремных надзирательниц.

В свой прошлый визит в СССР не понравилась журналисту еда в местных ресторанах. Сейчас же, напротив, его приятно удивили рестораны с кухней разных стран мира.

Большую разницу американец отметил и в аэропорту. "Домодедово — современная воздушная гавань, можно сказать, пример для подражания в том, что касается эстетики аэропорта", — пишет он. Также разницу гражданин США нашел между людьми. Россияне, по его мнению, не так часто улыбаются, как в США. Однако это объясняется тем, что у русско- и англоговорящих людей разный артикуляционный уклад, пишет журналист. Россияне все же показались ему крайне приветливым народом.