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Правительство Алтайского края поддержало инициативу властей города Барнаула о переезде театра кукол "Сказка" в здание бывшего кинотеатра "Родина" на время строительства нового театрального дома.

Как сообщает пресс-служба управления по культуре и архивному делу региона, уже новый театральный сезон "Сказка" начнет на новом месте. Как было отмечено, несмотря на то, что требуется большая работа по переоборудованию новой площадки к техническим параметрам, отвечающим специфике театра кукол, переезд открывает для театра новые перспективы творческого развития.

По словам директора театра кукол Надежды Васильевой, временное размещение театра в здании бывшего кинотеатра "Родина" позволит улучшить качество работы и создаст благоприятные условия для творчества.

"Во-первых, всё здание будет в полном распоряжении театра. Это очень важно, потому что мы сможем создать комфортные условия для наших зрителей и актёров: собственный гардероб, театральный буфет, уютное фойе, касса, зрительный зал с хорошей акустикой и удобными креслами. Во-вторых, местоположение "Родины" очень удобно в плане транспортной доступности – здание расположено в исторической центральной части города. Это позволит беспрепятственно добираться жителям города из любой точки, а также приезжающим из городов и сел края пассажирским и железнодорожным транспортом.

В-третьих, в здании есть два зала, что позволит творческой части коллектива плодотворно проводить репетиции новых и уже существующих в репертуаре театра постановок, воплотить задумку театра о создании детской театральной студии, проекта "Театр на подушках", — приводит ведомство слова Надежды Васильевой.

Ожидается, что в ближайшее время начнется работа по переоборудованию залов для показа театральных постановок. Ранее о намерении перевезти "Сказку" из ДК "Моторостроителей" временно в здание бывшей "Родины" Amic.ru сообщал председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков.

Старейший кинотеатр Барнаула "Родина" перестал принимать посетителей. Последние сеансы состоялись в начале января 2017 года.

Строительство же нового здания для театра кукол "Сказка" начнется уже летом 2017 года. Ориентировочная сумма проекта оценивается в районе 300 миллионов рублей. Новое здание построят на месте старого театра кукол, а работы по возведению продолжатся около года.