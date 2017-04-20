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Двух учениц Нововаршавской адаптивной школы-интерната в возрасте 11 и 13 лет нашли в шалаше рыбаки в Омской области, сообщает РИА "Новости".

Отметим, что подростки пропали 16 апреля. Все эти дни их искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

В полицию позвонили местные рыбаки. Они рассказали, что девочки живут в шалаше на берегу реки в восьми километрах от поселка. Полицейские отвезли школьниц в райотдел полиции и напоили чаем.

Выяснилось, что сбежавшие дети все это время жили в шалаше и питались шиповником. Они ждали паром, который пойдет в село Черлак к родным. Сейчас в это село из-за закрытия переправы можно попасть только через Омск.