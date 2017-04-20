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Двух учениц Нововаршавской адаптивной школы-интерната в возрасте 11 и 13 лет нашли в шалаше рыбаки в Омской области, сообщает РИА "Новости".
Отметим, что подростки пропали 16 апреля. Все эти дни их искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.
В полицию позвонили местные рыбаки. Они рассказали, что девочки живут в шалаше на берегу реки в восьми километрах от поселка. Полицейские отвезли школьниц в райотдел полиции и напоили чаем.
Выяснилось, что сбежавшие дети все это время жили в шалаше и питались шиповником. Они ждали паром, который пойдет в село Черлак к родным. Сейчас в это село из-за закрытия переправы можно попасть только через Омск.
Комментарии
Видно плохо им в интернате жилось раз в шалаше лучше оказалось
кто-то комментирует не читая новости. парома они ждали в шалаше