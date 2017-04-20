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Новости

"Единая Россия". Перезагрузка" — новый проект на Amic.ru

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Рассказываем, чем занимается партия

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Информационное агентство "Амител" совместно с региональным отделением "Единой России" подготовило проект о том, чем партия занимается в Алтайском крае. Мы назвали его "Единая Россия". Перезагрузка".

Мы расскажем о "Единой России", как и зачем она идет на выборы, презентуем вам несколько крупных и актуальных проектов для населения, объясним, как вступить в "Единую Россию" и обратиться к ней за помощью.

Ну а теперь сам проект "Единая Россия". Перезагрузка".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.04.2017 14:36
- гость -

зачем это?

0  0
20.04.2017 14:36
Массаж мозга

И сколько вам за это отвалило едро? Все журналюги так радуются выборАм. Страда!

0  0
20.04.2017 14:37
TAO

Сколько можно "перезагружать" если система не работает, перезагрузка не поможет, менять надо систему, нормальную ставить

0  0
20.04.2017 14:38
- гость -

Партия переехала на Ползунова,26....Делают ремонт на 2 этаже,проводят какие то сходни)))

0  0
20.04.2017 14:39
- гость -

Тьфу!!!

Без комментариев.

0  0
20.04.2017 14:41
- гость -

Поздравляю со вступлением в стан ЖиВ!

Но лучше бы в дерьмо вступили. Очиститься легче.

0  0
20.04.2017 14:43
- гость -

Ну а что? Солидный спонсор за народные деньги. Хороший рекламодатель. Да и деньги не пахнут.

0  0
20.04.2017 14:44
Не гость

И собственно в чем проблема, достаточно знаковое событие для того, чтобы это освещало СМИ. Нормальное дело для развивающейся партии - реализация проектов. Ведь если бы они это не делали, вы бы ныли как это в конечном счёте застоялось на месте. Констатирую отсутствие логики и чего то кроме оскорблений у комментаторов выше

0  0
20.04.2017 14:45
- гость -

Все у нас в невпопад, все наобум, и по земле гуляет нелюдь. А в людях - Совесть, Честь и Ум, живут как щука, рак и лебедь.

0  0
20.04.2017 14:45
- гость -

Все у нас в невпопад, все наобум, и по земле гуляет нелюдь. А в людях - Совесть, Честь и Ум, живут как щука, рак и лебедь.

0  0
20.04.2017 14:47
Матвей

Любопытно, когда журналисты просто стараются осветить то, чем партии занимаются. Знаете почему про другие партии таких проектов нет? Да потому что они не делают ничего! Вообще. Однако при этом все как то лояльно на это смотрят, а когда про партии которая старается облагородиться страну, сделать ее лучше - сразу же издевки и насмешки

0  0
20.04.2017 14:48
- гость -

Матвейка,тебе самому то не стремно???

0  0
20.04.2017 14:50
- гость -

Матвей. Растут у наших партий члены, но с головами что то худо.

0  0
20.04.2017 14:51
Массаж мозга

"Нормальное дело для развивающейся партии - реализация проектов." ------- Знаем мы ваши проекты. Много инфошума и пиара едра за счёт населения и тихая скромная благотворительность на домики для уточек.

0  0
20.04.2017 14:52
Строитель го

Ещё раз повтори, а то не понял никто. И что это вообще значит? Я не очень понял, какие ум и советь? Все встаёт на свои места, когда приходит понимание того, что все критики ЕР так нечленораздельно говорят, и вообще свои мысли не способны выражать

0  0
20.04.2017 14:53
Единая Россия

Матвей и Не гость, поздравляем вас - вы замечены. Если и дальше будете пропагандировать наш курс, будете приняты. Слава великому

0  0
20.04.2017 14:56
- гость -

Матвей, ваша партия занимается онанизмом головного мозга, больше ничем. Ах да, забыл, ещё ворует. Много и безнаказанно.

0  0
20.04.2017 14:56
- гость -

Партия должна представлять интересы определенной части населения. Единая Россия представляет интересы крупного капитала и сидящего у него на содержании чиновничества и является классовым врагом рабочего класса. Но чтобы совсем не оттолкнуть от себя маргинальную часть электората, делаются потуги на выполнение некоторых социальных проектов, большая часть которых заканчивается полным провалом и расхищением выделенных на них бюджетных средств.

0  0
20.04.2017 14:58
дед

мамсаж! где твоя феерия йумора, где толстенный сарказм способный пробить кастрюльку укропского скакуна, где наконец правда с сермягой жгущая задни-цы особоодаренной публики! тема та само то для тебя! давай прояви "талантище" "народного" трибуна, жахни по энтой партеи так что бы там колеса в переулок полетели, а рыдван в кювет истории! ха-ха!

0  0
20.04.2017 15:01
- гость -

Строитель гоВНА, а уж какой бред несут ваши члены. Одни депутаты горсдуры достойны госпитализации в психушку и наркологию. Идиотизм их законов вызывает шок у населения всей страны.

0  0
20.04.2017 15:01
- гость -

Расскажите лучше про жизнь геев.

0  0
20.04.2017 15:02
- гость -

«Единая Россия» является партией олигархата и чиновничества, а значит её интересы чужды большей части населения России.

К сожалению, партии, представляющей интересы большей части работающего населения страны, сейчас нет. И, благодаря репрессивным действиям властей, не скоро появится.

0  0
20.04.2017 15:05
- гость -

Но жить надо надеждами!

0  0
20.04.2017 15:05
- гость -

Но жить надо надеждами!

0  0
20.04.2017 15:06
Матвей

Стыдно за что? За то что я не голосую за проходимцев и воров? Вы посмотрите доход депутатов от КПРФ - там у 70% процентов доход ха 50 млн, а у СР все 80%. Поэтому - все в сравнение познаётся

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20.04.2017 15:06
- гость -

20.04.2017 14:38 - гость - Делают ремонт на 2 этаже,проводят какие то сходни)))

Эшафот

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20.04.2017 15:07
дед

"И, благодаря репрессивным действиям властей, " отрепрессированный? оно и видно! ха-ха!

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20.04.2017 15:10
- гость -

20.04.2017 15:01 - гость -

Расскажите лучше про жизнь геев.

Пиши адрес, к тебе приедут и проинтервьюируют. Потом нам расскажут.

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20.04.2017 15:11
- гость -

Про ЕР лучше всего Навальный рассказывает.

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20.04.2017 15:12
- гость -

А при чем тут доход депутатов от КПРФ? В России партии, представляющей интересы большей части работающего населения страны, сейчас нет. И, благодаря действиям властей, не скоро появится.

А оппозиция, сидящая на содержании бюджета реальной оппозицией не является, а служит системе для выпуска накопившегося пара.

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