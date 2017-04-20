Информационное агентство "Амител" совместно с региональным отделением "Единой России" подготовило проект о том, чем партия занимается в Алтайском крае. Мы назвали его "Единая Россия". Перезагрузка".
Мы расскажем о "Единой России", как и зачем она идет на выборы, презентуем вам несколько крупных и актуальных проектов для населения, объясним, как вступить в "Единую Россию" и обратиться к ней за помощью.
Ну а теперь сам проект "Единая Россия". Перезагрузка".
Комментарии
зачем это?
И сколько вам за это отвалило едро? Все журналюги так радуются выборАм. Страда!
Сколько можно "перезагружать" если система не работает, перезагрузка не поможет, менять надо систему, нормальную ставить
Партия переехала на Ползунова,26....Делают ремонт на 2 этаже,проводят какие то сходни)))
Тьфу!!!
Без комментариев.
Поздравляю со вступлением в стан ЖиВ!
Но лучше бы в дерьмо вступили. Очиститься легче.
Ну а что? Солидный спонсор за народные деньги. Хороший рекламодатель. Да и деньги не пахнут.
И собственно в чем проблема, достаточно знаковое событие для того, чтобы это освещало СМИ. Нормальное дело для развивающейся партии - реализация проектов. Ведь если бы они это не делали, вы бы ныли как это в конечном счёте застоялось на месте. Констатирую отсутствие логики и чего то кроме оскорблений у комментаторов выше
Все у нас в невпопад, все наобум, и по земле гуляет нелюдь. А в людях - Совесть, Честь и Ум, живут как щука, рак и лебедь.
Все у нас в невпопад, все наобум, и по земле гуляет нелюдь. А в людях - Совесть, Честь и Ум, живут как щука, рак и лебедь.
Любопытно, когда журналисты просто стараются осветить то, чем партии занимаются. Знаете почему про другие партии таких проектов нет? Да потому что они не делают ничего! Вообще. Однако при этом все как то лояльно на это смотрят, а когда про партии которая старается облагородиться страну, сделать ее лучше - сразу же издевки и насмешки
Матвейка,тебе самому то не стремно???
Матвей. Растут у наших партий члены, но с головами что то худо.
"Нормальное дело для развивающейся партии - реализация проектов." ------- Знаем мы ваши проекты. Много инфошума и пиара едра за счёт населения и тихая скромная благотворительность на домики для уточек.
Ещё раз повтори, а то не понял никто. И что это вообще значит? Я не очень понял, какие ум и советь? Все встаёт на свои места, когда приходит понимание того, что все критики ЕР так нечленораздельно говорят, и вообще свои мысли не способны выражать
Матвей и Не гость, поздравляем вас - вы замечены. Если и дальше будете пропагандировать наш курс, будете приняты. Слава великому
Матвей, ваша партия занимается онанизмом головного мозга, больше ничем. Ах да, забыл, ещё ворует. Много и безнаказанно.
Партия должна представлять интересы определенной части населения. Единая Россия представляет интересы крупного капитала и сидящего у него на содержании чиновничества и является классовым врагом рабочего класса. Но чтобы совсем не оттолкнуть от себя маргинальную часть электората, делаются потуги на выполнение некоторых социальных проектов, большая часть которых заканчивается полным провалом и расхищением выделенных на них бюджетных средств.
мамсаж! где твоя феерия йумора, где толстенный сарказм способный пробить кастрюльку укропского скакуна, где наконец правда с сермягой жгущая задни-цы особоодаренной публики! тема та само то для тебя! давай прояви "талантище" "народного" трибуна, жахни по энтой партеи так что бы там колеса в переулок полетели, а рыдван в кювет истории! ха-ха!
Строитель гоВНА, а уж какой бред несут ваши члены. Одни депутаты горсдуры достойны госпитализации в психушку и наркологию. Идиотизм их законов вызывает шок у населения всей страны.
Расскажите лучше про жизнь геев.
«Единая Россия» является партией олигархата и чиновничества, а значит её интересы чужды большей части населения России.
К сожалению, партии, представляющей интересы большей части работающего населения страны, сейчас нет. И, благодаря репрессивным действиям властей, не скоро появится.
Но жить надо надеждами!
Но жить надо надеждами!
Стыдно за что? За то что я не голосую за проходимцев и воров? Вы посмотрите доход депутатов от КПРФ - там у 70% процентов доход ха 50 млн, а у СР все 80%. Поэтому - все в сравнение познаётся
20.04.2017 14:38 - гость - Делают ремонт на 2 этаже,проводят какие то сходни)))
Эшафот
"И, благодаря репрессивным действиям властей, " отрепрессированный? оно и видно! ха-ха!
20.04.2017 15:01 - гость -
Расскажите лучше про жизнь геев.
Пиши адрес, к тебе приедут и проинтервьюируют. Потом нам расскажут.
Про ЕР лучше всего Навальный рассказывает.
А при чем тут доход депутатов от КПРФ? В России партии, представляющей интересы большей части работающего населения страны, сейчас нет. И, благодаря действиям властей, не скоро появится.
А оппозиция, сидящая на содержании бюджета реальной оппозицией не является, а служит системе для выпуска накопившегося пара.