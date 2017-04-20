Информационное агентство "Амител" совместно с региональным отделением "Единой России" подготовило проект о том, чем партия занимается в Алтайском крае. Мы назвали его "Единая Россия". Перезагрузка".
Мы расскажем о "Единой России", как и зачем она идет на выборы, презентуем вам несколько крупных и актуальных проектов для населения, объясним, как вступить в "Единую Россию" и обратиться к ней за помощью.
Ну а теперь сам проект "Единая Россия". Перезагрузка".
Комментарии
зачем это?
И сколько вам за это отвалило едро? Все журналюги так радуются выборАм. Страда!
Сколько можно "перезагружать" если система не работает, перезагрузка не поможет, менять надо систему, нормальную ставить
Партия переехала на Ползунова,26....Делают ремонт на 2 этаже,проводят какие то сходни)))
Тьфу!!!
Без комментариев.
Поздравляю со вступлением в стан ЖиВ!
Но лучше бы в дерьмо вступили. Очиститься легче.
Ну а что? Солидный спонсор за народные деньги. Хороший рекламодатель. Да и деньги не пахнут.
И собственно в чем проблема, достаточно знаковое событие для того, чтобы это освещало СМИ. Нормальное дело для развивающейся партии - реализация проектов. Ведь если бы они это не делали, вы бы ныли как это в конечном счёте застоялось на месте. Констатирую отсутствие логики и чего то кроме оскорблений у комментаторов выше
Все у нас в невпопад, все наобум, и по земле гуляет нелюдь. А в людях - Совесть, Честь и Ум, живут как щука, рак и лебедь.
Все у нас в невпопад, все наобум, и по земле гуляет нелюдь. А в людях - Совесть, Честь и Ум, живут как щука, рак и лебедь.
Любопытно, когда журналисты просто стараются осветить то, чем партии занимаются. Знаете почему про другие партии таких проектов нет? Да потому что они не делают ничего! Вообще. Однако при этом все как то лояльно на это смотрят, а когда про партии которая старается облагородиться страну, сделать ее лучше - сразу же издевки и насмешки
Матвейка,тебе самому то не стремно???
Матвей. Растут у наших партий члены, но с головами что то худо.
"Нормальное дело для развивающейся партии - реализация проектов." ------- Знаем мы ваши проекты. Много инфошума и пиара едра за счёт населения и тихая скромная благотворительность на домики для уточек.
Ещё раз повтори, а то не понял никто. И что это вообще значит? Я не очень понял, какие ум и советь? Все встаёт на свои места, когда приходит понимание того, что все критики ЕР так нечленораздельно говорят, и вообще свои мысли не способны выражать