Информационное агентство "Амител" совместно с региональным отделением "Единой России" подготовило проект о том, чем партия занимается в Алтайском крае. Мы назвали его "Единая Россия". Перезагрузка".

Мы расскажем о "Единой России", как и зачем она идет на выборы, презентуем вам несколько крупных и актуальных проектов для населения, объясним, как вступить в "Единую Россию" и обратиться к ней за помощью.

Ну а теперь сам проект "Единая Россия". Перезагрузка".