Фото: prelest.com
Экс-солистка некогда очень известной группы Spice Girls, а также супруга знаменитого футболиста Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма орден Британской империи. Об этом пишет "Дождь".
Церемония вручения проходила в Букингемском дворце в Лондоне. На вручение вместе с Викторией приехал ее муж — Дэвид Бекхэм.
"Я горжусь тем, что я британка, для меня большая честь получить орден Британской империи от герцога Кембриджского", — сказала она.
Отметим, Дэвид Бекхэм 14 лет назад был награжден этим орденом, который вручают за достижения в сфере науки, искусства и благотворительности.
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