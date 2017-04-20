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Экс-солистка некогда очень известной группы Spice Girls, а также супруга знаменитого футболиста Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма орден Британской империи. Об этом пишет "Дождь".

Церемония вручения проходила в Букингемском дворце в Лондоне. На вручение вместе с Викторией приехал ее муж — Дэвид Бекхэм.

"Я горжусь тем, что я британка, для меня большая честь получить орден Британской империи от герцога Кембриджского", — сказала она.

Отметим, Дэвид Бекхэм 14 лет назад был награжден этим орденом, который вручают за достижения в сфере науки, искусства и благотворительности.

Feeling incredibly proud 🇬🇧 #OBE #BuckinghamPalace X VB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Апр 19 2017 в 8:54 PDT