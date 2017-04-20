Фото: администрация Алтайского края

Региональное Министерство сельского хозяйства составило список наиболее экономически эффективных предприятий Алтайского края по итогам 2016 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рейтинг вошли 20 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий края. Места были определены на основе двух показателей: выручка от реализации продукции и услуг и валовая прибыль, с учетом приоритетного направления развития сельского хозяйства Алтайского края – развитие животноводства.

"Для расчета рейтингов использована информационная база Министерства хозяйства Алтайского края, составленная по данным годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий", — говорится в сообщении.

В двадцатку наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий региона вошли:

1. ЗАО "Алтайский бройлер", Зональный район

2. ООО АКХ "Ануйское", Петропавловский район

3. ООО КХ Зайцев, Тюменцевский район

4. ООО "Агрофирма Гудвилл", Советский район

5. ООО "Октябрьское", Зональный район

6. ООО "Агрофирма " Птицефабрика " Енисейская", Бийский район

7. ООО "Агрофирма "Урожай", Зональный район

8. ОАО имени "Гастелло", Хабарский район

9. ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Павловский район

10. ООО КХ "Партнер", Михайловский район

11. ООО "Каменская птицефабрика", Каменский район

12. ЗАО СХП "Урожайное", Советский район

13. ОАО "Родинский", Родинский район

14. ООО "Кытмановское", Кытмановский район

15. ООО "Агро-Сибирь", Смоленский район

16. ООО "Колос", Локтевский район

17. ЗАО "Колыванское", Павловский район

18. ОАО "Антипинское", Тогульский район

19. ООО "АгроМилк", Мамонтовский район

20. АО Кипринское, Шелаболихинский район

Власти отмечают, что этими предприятиями в предшествующем году реализовано продукции на 15 миллиардов рублей, прибыль от продаж составила более 3,2 миллиарда рублей, что составляет четвертую часть объема сельскохозяйственной продукции и прибыли крупных и средних сельскохозяйственных предприятий Алтайского края.

Любопытно, что на протяжении пяти лет лидирующие позиции занимают ЗАО "Алтайский бройлер" и ООО АКХ "Ануйское".