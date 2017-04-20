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Путин напомнил Кадырову о нападении на часть Росгвардии в Чечне

, ИА "Амител"
Так президент отреагировал на слова главы республики о том, что в плане безопасности регион находится на хорошем счету

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин напомнил главе Чечни Рамзану Кадырову о вопросах безопасности в республике.

Речь об этом шла во время личной встречи российского лидера с руководителем республики. "В плане безопасности у нас республика находится на хорошем счету. Уличной преступности у нас нет, серьёзных угроз террористической направленности у нас нет. Республика, так скажем, уверено двигается вперед", — заявил Кадыров.

В ответ президент отметил: "Но всё-таки проявление было, было нападение на часть Росгвардии, поэтому вопросы ещё не все, видимо, решены".

В то же время, по мнению президента, вопросы безопасности решаются.

"Я вижу, что они решаются, и хорошо. И делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, нападение на часть Росгвардии в Чечне произошло в ночь на 24 марта в районе станицы Наурская. В результате погибли шестеро военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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