Фото: "Рива-спорт"

Барнаульский футбольный клуб "Динамо" в четверг, 20 апреля, возобновит выступление в первенстве России среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Первую игру после долгого зимнего перерыва наша команда проведет дома против "Сахалина". Начало матча в 18 часов 30 минут.

Напоминаем, бело-голубые идут на третьем месте с 19 очками, наши сегодняшние соперники расположились строчкой выше с 22 очками, проведя на одну игру больше. Лидером же чемпионата является команда "Чита". В ее активе 25 очков. Отметим, что в случае сегодняшней победы бело-голубые выйдут на второе место и будут претендовать на попадание в ФНЛ.