Четверг, 20 Апрель, 12:14

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,18
€ 60,26
Brent
$ 51,5
12°
Обь
516см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Барнаульское "Динамо" 20 апреля возобновит выступление на чемпионате России

, ИА "Амител"
Наша команда дома сыграет против "Сахалина"

Фото: "Рива-спорт"

Барнаульский футбольный клуб "Динамо" в четверг, 20 апреля, возобновит выступление в первенстве России среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Первую игру после долгого зимнего перерыва наша команда проведет дома против "Сахалина". Начало матча в 18 часов 30 минут.

Напоминаем, бело-голубые идут на третьем месте с 19 очками, наши сегодняшние соперники расположились строчкой выше с 22 очками, проведя на одну игру больше. Лидером же чемпионата является команда "Чита". В ее активе 25 очков. Отметим, что в случае сегодняшней победы бело-голубые выйдут на второе место и будут претендовать на попадание в ФНЛ.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

20.04.2017 11:55
- гость -

нету денег на ФНЛ

0  0
20.04.2017 11:59
- гость -

Не смешите))))ФНЛ))))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12:04
Кадыров прокомментировал слухи об убийствах геев в Чечне 1
11:50
Неделя бесплатного приема мусора на полигоне ТБО стартовала в Барнауле 1
11:32
Ученые выяснили, какие черты лица передаются по наследству 0
11:24
Барнаульское "Динамо" 20 апреля возобновит выступление на чемпионате России 2
11:18
На сколько могут продлить выплаты по уходу за ребенком? 3
11:15
Два барнаульских инспектора ДПС отправились в колонию за взятки 3
11:07
Российским туристам посоветовали избегать людных мест в Таиланде 1
10:51
Власти назвали самые успешные сельхозпредприятия Алтайского края 2016 года 0
10:48
Французский художник сумел высидеть цыпленка. Видео 5
10:41
Первая "горка": история старейшей больницы Барнаула и Алтайского края 10
10:33
Интернет-магазин AliExpress будет продавать товары в России в кредит 1
10:24
Путин напомнил Кадырову о нападении на часть Росгвардии в Чечне 9
10:15
Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма орден Британской империи 2
10:04
Неизвестный фюрер: "вечный" ефрейтор с фобией насморка 31
09:50
Школьницы, сбежавшие из омского интерната, жили в шалаше и ели шиповник 3
09:40
Столкновение внедорожников BMW и Land Cruiser произошло в Барнауле. Фото 4
09:36
Алтайские власти подтвердили переезд театра "Сказка" в здание "Родины" 10
09:30
Почему застройщики не берутся за малоэтажное строительство в Барнауле? 1
09:22
Маршрутка и иномарка столкнулись в Барнауле. Фото 1
09:14
Американский журналист сравнил свои визиты в Москву в 1985 и 2017 годах 1
09:09
Как стать донором в Барнауле? 2
09:00
Как обезопасить себя от клещей? 0
08:50
Взрыв произошел в отделении банка в центре Афин 0
08:34
Журналиста, назвавшего Путина "убийцей", уволили с Fox News Channel 10
08:15
Шесть огнеборцев тушили ночной пожар в Новоалтайске 1
08:00
Видео с барнаульским привидением опубликовали на Youtube 25
07:44
"Кухня" в Сочи, "Урфин Джюс" и другие премьеры недели в кинотеатре 0
07:26
Губернатор Карлин попросил жителей активнее пользоваться госуслугами 9
07:03
"Я видел, как над Рейхстагом подняли наше знамя": ветеран ВОВ о годах войны 11
06:32
Элегантный коттедж с бассейном продают под Барнаулом за 22 млн рублей. Фото 11
06:01
Хранители истории: фотовояж по музею дорожной техники Алтая 2
05:13
Как записать ребенка в очередь в детский сад в Барнауле и получить путевку? 0
04:37
Тепло до +16 градусов и дожди ожидают в Алтайском крае 20 апреля 0
03:12
Сорго и просо: чем питались солдаты армии Наполеона Бонапарта? 15
02:03
Ученые сняли тайную жизнь китов в Антарктике 0
01:07
Кира Найтли возвращается в трейлере "Пираты Карибского моря" 0
00:29
Трасса "Павловск – Топчиха" перекрыта в Алтайском крае 0
00:09
Назарбаев хочет запретить черные наряды женщин и бороды у мужчин 8
23:11
Подростки занялись паркуром у Вечного огня в Астраханской области 1
22:15
Российское правительство продолжит работу над "майскими указами" - Медведев 3
21:13
ФСБ уничтожила двух предполагаемых террористов во Владимирской области 1
20:17
Премьер-министр РФ назвал приоритеты властей при индексации пенсий 3
19:48
Минэнерго Украины подало в кабмин документ о запрете ввоза российского угля 1
19:26
Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума 6
19:08
Коротко о главном: детсадовский вопрос, "опорный" АлтГУ и прогноз на лето
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 апреля
18:52
Twitter собирается перенести персональные данные россиян в РФ к 2018 году 0
18:37
Профессиональную студию звукозаписи открыли в алтайской колонии 2
18:26
Женщина на Алтае убила мужчину за отказ прекратить курить в помещении 6
18:07
Медведев заявил, что в 2017 году налоги повышаться не будут 2
17:52
Экс-директор турагентства идет под суд за махинации с деньгами барнаульцев 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.