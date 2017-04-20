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Французский художник сумел высидеть цыпленка. Видео

, ИА "Амител"
Процесс занял у акциониста три недели

Фото: youtube.com

Художник-акционист Абраам Пуаншеваль из Франции за три недели сумел высидеть цыпленка, передает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

К высиживанию яиц художник приступил в конце марта в специальной витрине Парижского музея современного искусства. Отмечается, что "художник-наседка" мог отвлекаться от процесса только на 30 минут каждые 24 часа.

Для Абраама Пуаншеваля была разработана специальная диета, чтобы поддерживать необходимый температурный режим – минимум 37 градусов.

Также СМИ сообщают, что цыплята после вылупления будут оставаться в специальной витрине по 72 часа. Затем их отправят на ферму отца художника.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.04.2017 10:54
- гость -

е..сь!совсем свои бы высидел

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20.04.2017 10:59
- гость -

Как только люди с ума не сходят! Один куриные яйца высиживает, другой - собственные гвоздями к брусчатке прибивает... Главное - чтоб напоказ и шуму побольше. Художники... - от слова худо

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20.04.2017 11:01
valery

Я не понял, почему его назвали художником. У него есть картины в галереях или в частных собраниях? Зачем опошлять звание художника. Этот такой же, как тот, который свою мошонку прибил к брусчатке. Твари, лишь бы к себе внимание привлечь.

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20.04.2017 11:10
- гость -

20.04.2017 11:01 valery Художник - это не только тот кто пишет картины. Очень узко мыслите.

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