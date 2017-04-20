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Художник-акционист Абраам Пуаншеваль из Франции за три недели сумел высидеть цыпленка, передает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

К высиживанию яиц художник приступил в конце марта в специальной витрине Парижского музея современного искусства. Отмечается, что "художник-наседка" мог отвлекаться от процесса только на 30 минут каждые 24 часа.

Для Абраама Пуаншеваля была разработана специальная диета, чтобы поддерживать необходимый температурный режим – минимум 37 градусов.

Также СМИ сообщают, что цыплята после вылупления будут оставаться в специальной витрине по 72 часа. Затем их отправят на ферму отца художника.