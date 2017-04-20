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Ученые, работающие в Имперском колледже Лондона, выявили некоторую закономерность наследования определенных черт лица на основании слепков лиц близнецов. Их исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Как сообщается, исследователи провели свою научную работу на ДНК близнецов. Это позволило точно установить, что дети от родителей перенимают форму кончика носа, его размеры, скулы, расположение внутренних уголков глаз, форму и размеры лица, губ. Также гены играют роль в формировании охвата головы и ширины носовых мышц.

Согласно полученным данным исследователей, заостренность подбородка зависит от одного гена, а на форму носа влияют сразу четыре гена. Но какие гены задействованы в формировании других черт лица — пока неизвестно.