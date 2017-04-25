Вторник, 25 Апрель, 08:55

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,08
€ 60,85
Brent
$ 51,5
10°
Обь
546см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

"Попали под напряжение". Как в Барнауле переходят на прямые договоры с БГЭС

, ИА "Амител"
В Барнауле 512 предпринимателей должны перейти на прямые договоры с БГЭС

Предпринимателей, которые занимают помещения на первых этажах многоэтажек, переводят на прямые расчеты с Барнаульской горэлектросетью. Изменения в законодательстве вступили в силу с 1 января 2017 года и для многих стали шоковой терапией. В одночасье все договоры с управляющими компаниями (УК) и товариществами собственников жилья (ТСЖ) по закону признаны недействительными. На прямые договоры с БГЭС в краевой столице должны были перейти 512 мелких магазинов, парикмахерских, ателье и прочих нежилых помещений. Но далеко не все знают об этом или делают вид, что не знают. Журналисты портала Amic.ru побывали в совместном рейде с Барнаульской горэлектросетью и Барнаульской сетевой компанией. Почему собственники нежилых помещений не желают исполнять постановление и с какими проблемами сталкиваются, читайте в нашем репортаже.

Непростое уравнение

Новый порядок расчетов за электроэнергию и прочие коммунальные ресурсы введен согласно постановлению правительства №1498. Ранее владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах могли сами выбрать поставщика ресурсов – энергосбытовая компания или жилищная в лице управляющих компаний и ТСЖ. Теперь "жилищники" не участвуют в данном уравнении.

"Для многих изменения в законодательстве стали неожиданностью. Некоторые на фоне этого стали заложниками конфликтных ситуаций с управляющими компаниями и ТСЖ. Со своей стороны БГЭС постаралась максимально смягчить переход нежилых помещений на новую систему покупки электроэнергии – не у жилищных организаций, а напрямую у поставщика. Например, до 1 марта нами был объявлен мораторий на применение каких-либо штрафных санкций к предпринимателям", - пояснила руководитель отдела продаж электроэнергии юрлицам БГЭС Валентина Прозорова.

По словам специалистов горэлектросети, ситуация осложняется тем, что многие УК и ТСЖ создают сложности на пути заключения договора между собственниками нежилых помещений и БГЭС. В частности, распространяется не соответствующая действительности информация об условиях "перезаключения" договоров и не выдаются необходимые документы.

У каждого своя правда

В элитном доме на Социалистическом расположилось сразу несколько компаний. Но собственник ни одного из этих помещений еще не заключил договор с горэлектросетью. С инспектором Андреем Китаевым отправляемся в офис рекламного агентства. Хозяйка помещения на конструктивный разговор с представителем сетевой компании не настроена. Поняв, что мы не ее клиенты, она сразу указывает нам на свое место:

"Это частное помещение!  Мы не обязаны вам ничего говорить, у нас договор с ТСЖ, и как только он будет расторгнут, заключим договор с горэлектросетью. А пока поднимайтесь в ТСЖ и разговаривайте с ними".

К разговору подключилась менеджер: "В законе прописано, что необходимо уведомление от ТСЖ. Нас они не предупреждали. У нас есть договор, и по нему мы ежемесячно оплачиваем свет. Мы не согласны с тем, что, во-первых, обязаны расторгать договор, а во-вторых, формулировка акта о неучтенном потреблении электроэнергии нас не устраивает. Другие вопросы вам нужно обсуждать с руководством и ТСЖ, я только менеджер".

Руководитель юридического отдела БГЭС Ирина Тишина объясняет, что для расторжения договора между ТСЖ и собственником нежилого помещения никаких документов подписывать не надо: 

"С 1 января все существующие договоры на покупку электроэнергии между УК, ТСЖ и собственниками нежилых помещений в многоквартирных домах уже прекратили свое действие и утратили юридическую силу. Об этом гласит пункт 6 Правил предоставления коммунальных услуг. Поэтому для прекращения договора между собственником нежилого помещения и ТСЖ не требуется подписания какого-либо документа. В законодательстве есть прямое указание на то, что теперь все нежилые помещения обязаны покупать электроэнергию у ресурсоснабжающих организаций, то есть у Барнаульской горэлектросети", — подчеркивает Тишина.

Читайте также: Кто обязан оплатить БГЭС цессию за свет? Инфографика

Второй проблемный объект расположен в этом же доме. Это служба доставки. Здесь ситуация идентичная. К нам на встречу вышел собственник помещения. От официальных комментариев для Amic.ru мужчина сразу отказался. Однако в разговоре с инспектором БСК он пояснил, что не заключил договор с энергетиками до сих пор потому, что не может от ТСЖ  получить соглашение о перераспределении мощности. "С нашего тарифа для предпринимателей ТСЖ забирает свои "три рубля", и их позиция всем понятна. Есть пакет документов, который необходим для заключения договора с БГЭС. Этот пакет документов мы перетранслировали в ТСЖ в виде официального документа – требования. То есть нас напугали, и мы отправили. Соответственно,  ответ — это решение общего собрания жильцов. Мы сейчас находимся в подвешенном состоянии. Лучше я пообщаюсь с юристами энергокомпании",  — объяснил мужчина в разговоре с инспектором. 

Комментарий БГЭС: в предоставлении соглашения о распределении мощности ни УК, ни ТСЖ не имеют право отказывать. Если конфликтная ситуация возникла, у собственников есть все основания для обращения с жалобой в прокуратуру или жилинспекцию. Действия УК или ТСЖ в данной ситуации незаконны.

Запредельные счета

В компании рекомендуют предпринимателям внимательно изучить документы и напоминают  известное изречение: "Незнание закона не освобождает от ответственности". Сейчас те собственники, которые до сих пор не обратились в горэлектросеть, относятся к числу "бездоговорников". В этом случае начисления за потребленную электроэнергию им рассчитают "по сечению кабеля". Это означает, что проигнорировавшим постановление правительства уже в апреле придется заплатить за электричество в 10 раз больше. В крайнем случае из-за отсутствия договора потребитель и вовсе может остаться без света.

"Амител" попросил специалистов горэлектросети смоделировать расчеты, которые наши респонденты с Социалистического в случае незаключения договора должны будут оплатить энергетикам за апрель. Цифры впечатляют. Для небольшого рекламного агентства платеж составит 14 156,52 руб. Для службы доставки  — 96 939, 77 руб. за месяц бездоговорного потребления. При этом сумма начислений всех нежилых помещений в доме, а их там не менее семи, в марте составила 1734 киловатт-часа, или 9 224, 97 руб.

Всеобщее согласие

Корреспондент ИА "Амител" обратился за комментарием к ТСЖ, обслуживающему этот дом. Руководитель сообщила, что она не препятствует заключению прямых договоров. Однако для окончательного решения проблемы требуется провести собрание собственников жилья, а организовывать его она не намерена.

"Я не могу понять, каким образом я препятствую заключению договоров? Заключайте! Я, наоборот, буду рада. Просто они хотят на меня переложить свою работу. Сети общедомовые, а значит, должно быть согласие всех жильцов, что мы их пускаем на наши сети. Как я понимаю, должен быть тройственный договор — горэлектросеть, собственники нежилых помещений и мы. Пожалуйста, пусть юристы горэлектросети продумают это и предъявят этот договор. Перед этим нужно провести общедомовое собрание и каждому жильцу объяснить, что изменится. А если авария? Кто будет за нее платить, если у меня нет договора с собственниками нежилых помещений? Вводно-распределительное устройство (ВРУ) находится в подвале в нашем помещении. Чтобы туда попасть, нужен договор с нами. Нежилые помещения должны иметь квалифицированного электрика с доступом. За электрощитовую я несу ответственность, не БГЭС. Пусть БГЭС к нам придет и все толком разъяснит".

В БГЭС ИА "Амител" заявили, что в законодательстве нет ни слова о том, что для заключения договора с ресурсовиками требуется решение собрания, а потому подобные действия УК и ТСЖ в компании называют "палкой в колесе" уже запущенного механизма по перезаключению договоров". Также энергетики отмечают, что в этой ситуации положение управляющей компании оказывается самым выгодным. Фактически ни УК, ни ТСЖ из-за своей позиции не несут никаких убытков, а рассчитываться по завышенному "тарифу" в конечном итоге придется владельцам помещений. Однако действия УК и ТСЖ могут послужить основанием для обращения в суд.

Потерпевшие предприниматели могут взыскать с домоуправов понесенные убытки. А потому, если обслуживающая дом компания отказывается от предоставления документов, юристы советуют заручиться ее письменным объяснением.

"Вы теперь не наши"

Следующий наш адрес на другом конце города — ул. Взлетная, 3. В многоквартирном доме по соседству разместились частный детский сад и  аптека. Эти помещения принадлежат одному владельцу, который также не заключил прямой договор с БГЭС. А значит, за электроэнергию предпринимателю придется заплатить не по счетчику, а по формуле, аналогичной той, что применяется при хищении электричества.

Читайте также: Общедомовой электросчетчик: кто должен платить и в чем выгода? Инфографика

В апреле отсрочка на переоформление документов для предпринимателя уже не действует. Для наглядности энергетики делают "штрафной"  расчет. Один день освещения данных помещений обойдется его хозяину в 698 кВтч, или 4 202, 99 руб. за каждый объект. Суммарно это 8 405,86  руб. Учитывая, что  уже середина апреля, такой расчет можно помножить как минимум на полтора месяца.

Предпринимателю мы дозвонились по телефону уже из редакции "Амител":

"Кто мешает ресурсоснабжающим организациям заключать с нами договоры? Это постановление правительства? Вот пусть депутаты бегают и заключают договоры. Позавчера я сказал УК, что мне нужно заменить счетчик, а мне ответили — вы теперь не наши, ищите, кто вам будет делать эти работы и полезет под напряжение, а мы к ВРУ никого не впустим и ради вас не будем обесточивать целый дом".

Между тем в  Барнауле тысячи нежилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах и уже десятки лет имеют открытые лицевые счета в БГЭС.

Комментарий БГЭС: Управляющая компания или ТСЖ обязаны впустить собственника нежилого помещения в ВРУ дома  лишь на том основании, что он собственник. И он нанимает УК или ТСЖ для обслуживания дома, а не она его. Данный спор легко разрешит жилищная инспекция или прокуратура. С огромной долей вероятности - в пользу предпринимателя,  пострадавшего от самодеятельности управляющей компании.

Прямой договор

Наш последний адрес – дом на улице Балтийской,13. Здесь расположено представительство туристической базы. По комментариям сопровождающего нас инспектора узнаем, что раньше хозяйка помещения наотрез отказывалась от заключения договора с горэлектросетью и подписания всех актов. Даже несмотря на то, что в этом же доме расположено ее второе коммерческое помещение и у него давно заключен договор с БГЭС.

Владелицы на месте не оказалось, представитель от энергетиков дозвонился ей по телефону. В ходе разговора хозяйка сообщила инспектору, что договор вскоре будет подписан, акт составлен и все документы уже направлены в Барнаульскую горэлектросеть. Позже прокомментировать ситуацию ее попросила и наша редакция:

"Мое мнение, это ненужная работа и от этого ничего не изменится. Что платим мы сейчас через УК, что будем платить через них (Барнаульскую горэлектросеть – ред.). Мне непонятно, зачем они это делают. При визите инспектор должен был составить акт осмотра нашего счетчика, указать, что он годный, прошел поверку, и записать показания. Но вместо этого они составляют акт о неучтенном потреблении электроэнергии и указывают, что счетчик нерасчетный. Но я ведь не подключалась самовольно и все оплачивала. В целом, я не против прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией. Главное, чтобы данный процесс прошел для всех безболезненно".

В Барнаульской сетевой компании утверждают, что инспектор не должен проверять работоспособность прибора учета и тем более снимать с него показания. Фактически до заключения договора данное коммерческое помещение не является абонентом горэлектросети, а с 1 января оно не является и абонентом управляющей компании. По этой причине акт о неучтенном потреблении на сегодняшний день будет являться единственным документом, подтверждающим существование "бездоговорника".

"Удар током"

На момент выхода публикации в Барнаульской горэлектросети из 512 осталось около 400 предпринимателей, которые не торопятся заключать договор с энергетиками. Причины возникшего напряжения между ресурсовиками и их потенциальными абонентами разные – кто-то не понимает серьезность последствий, кому-то учиняет препятствия управляющая компания.

Очевидным остается одно: в апреле все нерасторопные собственники нежилых помещений получат "штрафы", и тогда возросшее напряжение рискует обернуться для них неслабым "ударом тока".

Для заключения договора с БГЭС будет достаточно обратиться в сервисный центр компании по адресу: ул. Ползунова, 50 (каб. 109). С собой необходимо взять копию паспорта, копию ИНН, правоустанавливающие документы, свидетельство о регистрации права собственности (выписка, договор аренды, пр.), соглашение о распределении мощности, подписанное УК или ТСЖ.Фото: Вячеслав Мельников, Евгений Кучинев.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:50
Актриса Лариса Кронберг скончалась в Москве 0
08:38
Барнаульцы утром 25 апреля оказались в плену серьезных пробок 5
08:30
Кавер-группа "АльянS": как создать настроение праздника? 0
08:18
Семь пожарных тушили горящий дом в Тальменском районе 0
08:00
Пройтись по священным местам Алтая возможно в природном парке "Уч Энмек" 0
07:50
"Попали под напряжение". Как в Барнауле переходят на прямые договоры с БГЭС 0
07:33
Что такое пикировка рассады, зачем она нужна и как правильно ее проводить? 2
07:21
Власти Барнаула готовы потратить более миллиона рублей на подарочные часы 7
07:02
Квартиру в элитном доме продают в центре Барнаула за 17 млн рублей. Фото 1
06:47
"Я один делаю больше, чем 40 депутатов": лучшие высказывания Жириновского 11
06:26
"Мне б упасть среди берез": очарование весеннего алтайского леса. Фото 1
06:01
Цветение маральника: зачем ехать на праздник и сколько стоит поездка? 0
05:01
В Барнауле полиция разыскивает таксиста, сливающего по ночам бензин 3
04:24
Солнце и тепло до +21 градуса обещают в Алтайском крае 25 апреля 0
03:04
Украина в ночь на 25 апреля отключит ЛНР от электричества 0
02:07
ЦБ выпустит золотую монету весом 1,75 кг и номиналом 20 тысяч рублей 0
01:02
В Симферополе построят небоскребы бизнес-комплекса "КрымНаш" 0
00:12
Путин сравнил свое президентство с борьбой морских ангелов и чертей 0
23:49
Пять дней вокруг Земли: Вексельберг планирует построить планер 1
23:27
Россельхознадзор не пропустил через границу украинских червяков 0
23:07
Мэр Кишинева получил от депутатов премию "Бездельник и вредитель года" 0
22:54
Максакова осталась без наследства после смерти Вороненкова - СМИ 1
22:24
Путин упомянул "различных авантюристов", говоря о борьбе с коррупцией 0
22:06
Актер из сериала "Интерны" погиб в Москве, выпав из окна дома 0
21:57
Путин призвал законодателей не ждать, "пока посыплется манна небесная" 2
21:34
Песков отверг утверждения о нежелательности Макрона для Москвы 0
21:07
Лавров намекнул главному дипломату Европы на санкции против Украины 0
20:47
Ученик погиб при взрыве гранаты в дагестанской школе 0
20:27
Матвиенко прилюдно "отругала" главу Роскомнадзора из-за "групп смерти" 0
20:03
Губернатор Приморья вышел на субботник в курточке Louis Vuitton 8
19:50
Смертность от онкологических заболеваний снизилась в Алтайском крае 0
19:27
Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в этом году в 90 странах мира 0
19:08
Коротко о главном: сбой в Сбербанке, урбанизированный Барнаул и паводок
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 апреля
19:04
Прорыв водопровода произошел на улице Энтузиастов в Барнауле 0
18:47
Курс доллара 24 апреля обновил двухлетний минимум 1
18:34
Спустя 12 лет начато расследование о насилии в детдоме Петербурга 0
18:24
ГИБДД разыскивает Lexus, сбивший девочку в Барнауле 0
18:05
"Грудь-то не моя": Лолиту развеселили действия СБУ с ее фотографией 0
17:51
Прокуратура проверит зоопарк в Сибири, где видели окровавленных животных 1
17:44
Барнаулец убил женщину и сжег ее тело на приусадебном участке — СК 1
17:24
Московские ученики будут заходить в школу и питаться там по карточкам 3
17:20
Олимпийская набережная в Сочи "прогнулась" под силой шторма. Видео 2
17:19
Алтай топит по-новому: паводок-2017 вскрыл масштаб проблемы грунтовых вод 1
17:06
Соседи в Челябинске спасли подростка от изнасилования 0
16:49
Экс-министр финансов Германии начал выступать в качестве комика 1
16:31
Автомобиль сбил девочку в Барнауле и скрылся с места аварии 0
16:22
Новая MAZDA CX5: впечатления известного автоэксперта 0
16:16
Минздрав хочет запретить в России рекламу газировок и гамбургеров 11
16:03
Жители поселка в Барнауле разрушили асфальт, борясь с "неместными". Фото 17
15:47
СК начал проверку по факту смертельного отравления барнаульца метанолом 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.