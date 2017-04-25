Предпринимателей, которые занимают помещения на первых этажах многоэтажек, переводят на прямые расчеты с Барнаульской горэлектросетью. Изменения в законодательстве вступили в силу с 1 января 2017 года и для многих стали шоковой терапией. В одночасье все договоры с управляющими компаниями (УК) и товариществами собственников жилья (ТСЖ) по закону признаны недействительными. На прямые договоры с БГЭС в краевой столице должны были перейти 512 мелких магазинов, парикмахерских, ателье и прочих нежилых помещений. Но далеко не все знают об этом или делают вид, что не знают. Журналисты портала Amic.ru побывали в совместном рейде с Барнаульской горэлектросетью и Барнаульской сетевой компанией. Почему собственники нежилых помещений не желают исполнять постановление и с какими проблемами сталкиваются, читайте в нашем репортаже.

Непростое уравнение

Новый порядок расчетов за электроэнергию и прочие коммунальные ресурсы введен согласно постановлению правительства №1498. Ранее владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах могли сами выбрать поставщика ресурсов – энергосбытовая компания или жилищная в лице управляющих компаний и ТСЖ. Теперь "жилищники" не участвуют в данном уравнении.

"Для многих изменения в законодательстве стали неожиданностью. Некоторые на фоне этого стали заложниками конфликтных ситуаций с управляющими компаниями и ТСЖ. Со своей стороны БГЭС постаралась максимально смягчить переход нежилых помещений на новую систему покупки электроэнергии – не у жилищных организаций, а напрямую у поставщика. Например, до 1 марта нами был объявлен мораторий на применение каких-либо штрафных санкций к предпринимателям", - пояснила руководитель отдела продаж электроэнергии юрлицам БГЭС Валентина Прозорова.

По словам специалистов горэлектросети, ситуация осложняется тем, что многие УК и ТСЖ создают сложности на пути заключения договора между собственниками нежилых помещений и БГЭС. В частности, распространяется не соответствующая действительности информация об условиях "перезаключения" договоров и не выдаются необходимые документы.

У каждого своя правда

В элитном доме на Социалистическом расположилось сразу несколько компаний. Но собственник ни одного из этих помещений еще не заключил договор с горэлектросетью. С инспектором Андреем Китаевым отправляемся в офис рекламного агентства. Хозяйка помещения на конструктивный разговор с представителем сетевой компании не настроена. Поняв, что мы не ее клиенты, она сразу указывает нам на свое место:

"Это частное помещение! Мы не обязаны вам ничего говорить, у нас договор с ТСЖ, и как только он будет расторгнут, заключим договор с горэлектросетью. А пока поднимайтесь в ТСЖ и разговаривайте с ними".

К разговору подключилась менеджер: "В законе прописано, что необходимо уведомление от ТСЖ. Нас они не предупреждали. У нас есть договор, и по нему мы ежемесячно оплачиваем свет. Мы не согласны с тем, что, во-первых, обязаны расторгать договор, а во-вторых, формулировка акта о неучтенном потреблении электроэнергии нас не устраивает. Другие вопросы вам нужно обсуждать с руководством и ТСЖ, я только менеджер".

Руководитель юридического отдела БГЭС Ирина Тишина объясняет, что для расторжения договора между ТСЖ и собственником нежилого помещения никаких документов подписывать не надо:

"С 1 января все существующие договоры на покупку электроэнергии между УК, ТСЖ и собственниками нежилых помещений в многоквартирных домах уже прекратили свое действие и утратили юридическую силу. Об этом гласит пункт 6 Правил предоставления коммунальных услуг. Поэтому для прекращения договора между собственником нежилого помещения и ТСЖ не требуется подписания какого-либо документа. В законодательстве есть прямое указание на то, что теперь все нежилые помещения обязаны покупать электроэнергию у ресурсоснабжающих организаций, то есть у Барнаульской горэлектросети", — подчеркивает Тишина.

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Второй проблемный объект расположен в этом же доме. Это служба доставки. Здесь ситуация идентичная. К нам на встречу вышел собственник помещения. От официальных комментариев для Amic.ru мужчина сразу отказался. Однако в разговоре с инспектором БСК он пояснил, что не заключил договор с энергетиками до сих пор потому, что не может от ТСЖ получить соглашение о перераспределении мощности. "С нашего тарифа для предпринимателей ТСЖ забирает свои "три рубля", и их позиция всем понятна. Есть пакет документов, который необходим для заключения договора с БГЭС. Этот пакет документов мы перетранслировали в ТСЖ в виде официального документа – требования. То есть нас напугали, и мы отправили. Соответственно, ответ — это решение общего собрания жильцов. Мы сейчас находимся в подвешенном состоянии. Лучше я пообщаюсь с юристами энергокомпании", — объяснил мужчина в разговоре с инспектором.

Комментарий БГЭС: в предоставлении соглашения о распределении мощности ни УК, ни ТСЖ не имеют право отказывать. Если конфликтная ситуация возникла, у собственников есть все основания для обращения с жалобой в прокуратуру или жилинспекцию. Действия УК или ТСЖ в данной ситуации незаконны.

Запредельные счета

В компании рекомендуют предпринимателям внимательно изучить документы и напоминают известное изречение: "Незнание закона не освобождает от ответственности". Сейчас те собственники, которые до сих пор не обратились в горэлектросеть, относятся к числу "бездоговорников". В этом случае начисления за потребленную электроэнергию им рассчитают "по сечению кабеля". Это означает, что проигнорировавшим постановление правительства уже в апреле придется заплатить за электричество в 10 раз больше. В крайнем случае из-за отсутствия договора потребитель и вовсе может остаться без света.

"Амител" попросил специалистов горэлектросети смоделировать расчеты, которые наши респонденты с Социалистического в случае незаключения договора должны будут оплатить энергетикам за апрель. Цифры впечатляют. Для небольшого рекламного агентства платеж составит 14 156,52 руб. Для службы доставки — 96 939, 77 руб. за месяц бездоговорного потребления. При этом сумма начислений всех нежилых помещений в доме, а их там не менее семи, в марте составила 1734 киловатт-часа, или 9 224, 97 руб.

Всеобщее согласие

Корреспондент ИА "Амител" обратился за комментарием к ТСЖ, обслуживающему этот дом. Руководитель сообщила, что она не препятствует заключению прямых договоров. Однако для окончательного решения проблемы требуется провести собрание собственников жилья, а организовывать его она не намерена.

"Я не могу понять, каким образом я препятствую заключению договоров? Заключайте! Я, наоборот, буду рада. Просто они хотят на меня переложить свою работу. Сети общедомовые, а значит, должно быть согласие всех жильцов, что мы их пускаем на наши сети. Как я понимаю, должен быть тройственный договор — горэлектросеть, собственники нежилых помещений и мы. Пожалуйста, пусть юристы горэлектросети продумают это и предъявят этот договор. Перед этим нужно провести общедомовое собрание и каждому жильцу объяснить, что изменится. А если авария? Кто будет за нее платить, если у меня нет договора с собственниками нежилых помещений? Вводно-распределительное устройство (ВРУ) находится в подвале в нашем помещении. Чтобы туда попасть, нужен договор с нами. Нежилые помещения должны иметь квалифицированного электрика с доступом. За электрощитовую я несу ответственность, не БГЭС. Пусть БГЭС к нам придет и все толком разъяснит".

В БГЭС ИА "Амител" заявили, что в законодательстве нет ни слова о том, что для заключения договора с ресурсовиками требуется решение собрания, а потому подобные действия УК и ТСЖ в компании называют "палкой в колесе" уже запущенного механизма по перезаключению договоров". Также энергетики отмечают, что в этой ситуации положение управляющей компании оказывается самым выгодным. Фактически ни УК, ни ТСЖ из-за своей позиции не несут никаких убытков, а рассчитываться по завышенному "тарифу" в конечном итоге придется владельцам помещений. Однако действия УК и ТСЖ могут послужить основанием для обращения в суд.

Потерпевшие предприниматели могут взыскать с домоуправов понесенные убытки. А потому, если обслуживающая дом компания отказывается от предоставления документов, юристы советуют заручиться ее письменным объяснением.

"Вы теперь не наши"

Следующий наш адрес на другом конце города — ул. Взлетная, 3. В многоквартирном доме по соседству разместились частный детский сад и аптека. Эти помещения принадлежат одному владельцу, который также не заключил прямой договор с БГЭС. А значит, за электроэнергию предпринимателю придется заплатить не по счетчику, а по формуле, аналогичной той, что применяется при хищении электричества.

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В апреле отсрочка на переоформление документов для предпринимателя уже не действует. Для наглядности энергетики делают "штрафной" расчет. Один день освещения данных помещений обойдется его хозяину в 698 кВтч, или 4 202, 99 руб. за каждый объект. Суммарно это 8 405,86 руб. Учитывая, что уже середина апреля, такой расчет можно помножить как минимум на полтора месяца.

Предпринимателю мы дозвонились по телефону уже из редакции "Амител":

"Кто мешает ресурсоснабжающим организациям заключать с нами договоры? Это постановление правительства? Вот пусть депутаты бегают и заключают договоры. Позавчера я сказал УК, что мне нужно заменить счетчик, а мне ответили — вы теперь не наши, ищите, кто вам будет делать эти работы и полезет под напряжение, а мы к ВРУ никого не впустим и ради вас не будем обесточивать целый дом".

Между тем в Барнауле тысячи нежилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах и уже десятки лет имеют открытые лицевые счета в БГЭС.

Комментарий БГЭС: Управляющая компания или ТСЖ обязаны впустить собственника нежилого помещения в ВРУ дома лишь на том основании, что он собственник. И он нанимает УК или ТСЖ для обслуживания дома, а не она его. Данный спор легко разрешит жилищная инспекция или прокуратура. С огромной долей вероятности - в пользу предпринимателя, пострадавшего от самодеятельности управляющей компании.

Прямой договор

Наш последний адрес – дом на улице Балтийской,13. Здесь расположено представительство туристической базы. По комментариям сопровождающего нас инспектора узнаем, что раньше хозяйка помещения наотрез отказывалась от заключения договора с горэлектросетью и подписания всех актов. Даже несмотря на то, что в этом же доме расположено ее второе коммерческое помещение и у него давно заключен договор с БГЭС.

Владелицы на месте не оказалось, представитель от энергетиков дозвонился ей по телефону. В ходе разговора хозяйка сообщила инспектору, что договор вскоре будет подписан, акт составлен и все документы уже направлены в Барнаульскую горэлектросеть. Позже прокомментировать ситуацию ее попросила и наша редакция:

"Мое мнение, это ненужная работа и от этого ничего не изменится. Что платим мы сейчас через УК, что будем платить через них (Барнаульскую горэлектросеть – ред.). Мне непонятно, зачем они это делают. При визите инспектор должен был составить акт осмотра нашего счетчика, указать, что он годный, прошел поверку, и записать показания. Но вместо этого они составляют акт о неучтенном потреблении электроэнергии и указывают, что счетчик нерасчетный. Но я ведь не подключалась самовольно и все оплачивала. В целом, я не против прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией. Главное, чтобы данный процесс прошел для всех безболезненно".

В Барнаульской сетевой компании утверждают, что инспектор не должен проверять работоспособность прибора учета и тем более снимать с него показания. Фактически до заключения договора данное коммерческое помещение не является абонентом горэлектросети, а с 1 января оно не является и абонентом управляющей компании. По этой причине акт о неучтенном потреблении на сегодняшний день будет являться единственным документом, подтверждающим существование "бездоговорника".

"Удар током"

На момент выхода публикации в Барнаульской горэлектросети из 512 осталось около 400 предпринимателей, которые не торопятся заключать договор с энергетиками. Причины возникшего напряжения между ресурсовиками и их потенциальными абонентами разные – кто-то не понимает серьезность последствий, кому-то учиняет препятствия управляющая компания.

Очевидным остается одно: в апреле все нерасторопные собственники нежилых помещений получат "штрафы", и тогда возросшее напряжение рискует обернуться для них неслабым "ударом тока".

Для заключения договора с БГЭС будет достаточно обратиться в сервисный центр компании по адресу: ул. Ползунова, 50 (каб. 109). С собой необходимо взять копию паспорта, копию ИНН, правоустанавливающие документы, свидетельство о регистрации права собственности (выписка, договор аренды, пр.), соглашение о распределении мощности, подписанное УК или ТСЖ.Фото: Вячеслав Мельников, Евгений Кучинев.