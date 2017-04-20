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Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказался относительно слухов, которые ранее появились в СМИ, об убийствах гомосексуалистов в этом регионе. Об этом пишут "Ведомости".

"Господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали фамилию одного человека", — отметил Кадыров.

Как рассказал глава Чечни, человек, которого "похоронили" в СМИ, жив и здоров, находится дома. Также, по словам Кадырова, в Чечне нет серьезных угроз безопасности.

Отметим, ранее в "Новой газете" вышел материал о том, что в Чечне массово убивают и задерживают геев.