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Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказался относительно слухов, которые ранее появились в СМИ, об убийствах гомосексуалистов в этом регионе. Об этом пишут "Ведомости".
"Господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали фамилию одного человека", — отметил Кадыров.
Как рассказал глава Чечни, человек, которого "похоронили" в СМИ, жив и здоров, находится дома. Также, по словам Кадырова, в Чечне нет серьезных угроз безопасности.
Отметим, ранее в "Новой газете" вышел материал о том, что в Чечне массово убивают и задерживают геев.
Комментарии
Такое ощущение было,что Путин был на приеме у Кадырова...Спокойный Рамзан и взволнованный стерх)))
"в Новой газете" вышел материал о том, что в Чечне массово убивают и задерживают геев. " Пора и В России так делать. с Чеченцами впервые в жизни согласен
Правды в Новой газете,столько,как и в Новом Завете! Хе,хе,хе!
пора и в России так делать с чеченцами? а они тебе скажут: Вася ты сюда иди
20.04.2017 12:31 Василий Невежество и безумие присущи сегодняшним расиянам. Печально видеть озлобленный, глупый, помешанный на попах народ.
У вас,либерастов,ощущения все через одно место.Нормальные люди по нормальному тот сюжет воспринимают.Кто в то время говорил взволнованно,это как раз Кадыров )
на пОпах или попАх.
Так нет же таких хлопцев в республике, значит и проблем нет...
"В тот же день публикацию (Новой) прокомментировали пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов (он сказал, что геев в Чечне нет) и член Совета по правам человека в Чечне Хеда Саратова (заявила, что «не стала бы даже реагировать на жалобы о задержаниях и убийствах геев»)".
Учитывая, что федералы вообще уже не суются в Чечню, что бы там не произошло негативного, Кадыров всегда может заявлять, что это всё провокации и ничего не было. Кто проверит? Никто.
Всё проверили сами и доложили - ну нету геев в Чечне и значит проблемы такой нет. Товарищ Путин проявил обеспокоенность, ему на камеру доложили и значит все могут теперь не беспокоится. Ну нету ничего и ни кого, провокация.
Алекс)Плюс 100! У этой Хеды в соц сетях знаете какой статус???Вся наша жизнь- борьба!....Как говорится,без комментариев)
Кто проверит? Никто.
Ну съезди туда да проверь. Поищи педиков, узнай как им там живется, если найдешь.
вы педиков видете?;нет? и я не вижу,а они есть
Алекса,съезди в Грозный,скажи,что ты гей,(что не оспаримо тваими постами), посмотрим на твою офрихтованную в правильной сексуальной ориентации морду лица! Еврогею-страна 404!
по этой причине фуганок туда ни ни
Я ищу таких,как я, Сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных А когда я их найду- Мы уйдём отсюда прочь, мы уйдём отсюда в ночь- МЫ УЙДЁМ ИЗ ЗООПАРКА!