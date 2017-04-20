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Новости

Кадыров прокомментировал слухи об убийствах геев в Чечне

, ИА "Амител"
По словам Кадырова, ему даже говорить об этом неудобно

Фото: mediadb.agro2b.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказался относительно слухов, которые ранее появились в СМИ, об убийствах гомосексуалистов в этом регионе. Об этом пишут "Ведомости".

"Господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали фамилию одного человека", — отметил Кадыров.

Как рассказал глава Чечни, человек, которого "похоронили" в СМИ, жив и здоров, находится дома. Также, по словам Кадырова, в Чечне нет серьезных угроз безопасности.

Отметим, ранее в "Новой газете" вышел материал о том, что в Чечне массово убивают и задерживают геев.  

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

20.04.2017 12:10
- гость -

Такое ощущение было,что Путин был на приеме у Кадырова...Спокойный Рамзан и взволнованный стерх)))

0  0
20.04.2017 12:31
Василий

"в Новой газете" вышел материал о том, что в Чечне массово убивают и задерживают геев. " Пора и В России так делать. с Чеченцами впервые в жизни согласен

0  0
20.04.2017 12:36
Ru.бaнок

Правды в Новой газете,столько,как и в Новом Завете! Хе,хе,хе!

0  0
20.04.2017 12:41
- гость -

пора и в России так делать с чеченцами? а они тебе скажут: Вася ты сюда иди

0  0
20.04.2017 12:43
- гость -

20.04.2017 12:31 Василий Невежество и безумие присущи сегодняшним расиянам. Печально видеть озлобленный, глупый, помешанный на попах народ.

0  0
20.04.2017 12:49
Гостю12:10

У вас,либерастов,ощущения все через одно место.Нормальные люди по нормальному тот сюжет воспринимают.Кто в то время говорил взволнованно,это как раз Кадыров )

0  0
20.04.2017 12:49
- гость -

на пОпах или попАх.

0  0
20.04.2017 12:51
Алекс

Так нет же таких хлопцев в республике, значит и проблем нет...

"В тот же день публикацию (Новой) прокомментировали пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов (он сказал, что геев в Чечне нет) и член Совета по правам человека в Чечне Хеда Саратова (заявила, что «не стала бы даже реагировать на жалобы о задержаниях и убийствах геев»)".

0  0
20.04.2017 12:55
- гость -

Учитывая, что федералы вообще уже не суются в Чечню, что бы там не произошло негативного, Кадыров всегда может заявлять, что это всё провокации и ничего не было. Кто проверит? Никто.

0  0
20.04.2017 12:57
- гость -

Всё проверили сами и доложили - ну нету геев в Чечне и значит проблемы такой нет. Товарищ Путин проявил обеспокоенность, ему на камеру доложили и значит все могут теперь не беспокоится. Ну нету ничего и ни кого, провокация.

0  0
20.04.2017 12:57
- гость -

Алекс)Плюс 100! У этой Хеды в соц сетях знаете какой статус???Вся наша жизнь- борьба!....Как говорится,без комментариев)

0  0
20.04.2017 12:59
- гость -

Кто проверит? Никто.

Ну съезди туда да проверь. Поищи педиков, узнай как им там живется, если найдешь.

0  0
20.04.2017 13:03
- гость -

вы педиков видете?;нет? и я не вижу,а они есть

0  0
20.04.2017 13:05
Ru.бaнок

Алекса,съезди в Грозный,скажи,что ты гей,(что не оспаримо тваими постами), посмотрим на твою офрихтованную в правильной сексуальной ориентации морду лица! Еврогею-страна 404!

0  0
20.04.2017 13:09
- гость -

по этой причине фуганок туда ни ни

0  0
20.04.2017 13:18
- гость -

Я ищу таких,как я, Сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных А когда я их найду- Мы уйдём отсюда прочь, мы уйдём отсюда в ночь- МЫ УЙДЁМ ИЗ ЗООПАРКА!

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