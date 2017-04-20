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Два барнаульских инспектора ДПС отправились в колонию за взятки

, ИА "Амител"
Каждый из обвиняемых приговорен к семи годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: theins.ru

Суд в Барнауле приговорил к реальному сроку двух инспекторов ГИБДД и их бывшего сослуживца за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, установлено, что 23 декабря 2015 года обвиняемые, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль Toyota Aristo.

Проверяя документы, полисмены обнаружили, что номер кузова автомобиля, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства, не соответствует номеру кузова в информационной базе ГИБДД. Оказалось, что под данным номером числилось другое транспортное средство.

Водитель пояснил правоохранителям, что недавно приобрел автомобиль и не знал, что он является своеобразным "двойником" другой машины.

"После этого инспекторы ДПС потребовали от гражданина передать им в качестве взятки 30 тысяч рублей за незаконное бездействие: несоставление материалов по данному факту, доставление в органы полиции и перемещение транспортного средства на штрафстоянку", — указывают в СКР.

Вечером в тот же день во время передачи денег инспекторы ДПС были задержаны оперативниками регионального управления ФСБ России.

Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также они должны выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.04.2017 11:23
- гость -

Ну наконец-то начали реальные сроки давать.

0  0
20.04.2017 11:41
- гость -

Васильева и Сердюков смотрят на вас с иронией.

0  0
20.04.2017 11:58
Сталинский Сокол

Вот видите мужики какое у нас правосудие! Конечно плохо что взяли эти несчастные 30 тысяч. А вот Хорошавины, Улюкаевы, Сердюковы и Васильевы-тягомотина. А вот что касаемо г. Медведева. Так тот вообще не прикасаем. По Навальному-70 лярдов. Ну пусть даже правды всего несколько процентов, даже одни красовки с доставкой по указанному адресу. И прав вчера Жирик сказав: Воруют все губернаторы. Вот только все боялись конкретно задать этот вопрос Медведеву. А я считаю, что у Медведева(и не только у него)-рыльце в пушку. И по крупному.

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