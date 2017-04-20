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Суд в Барнауле приговорил к реальному сроку двух инспекторов ГИБДД и их бывшего сослуживца за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, установлено, что 23 декабря 2015 года обвиняемые, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль Toyota Aristo.

Проверяя документы, полисмены обнаружили, что номер кузова автомобиля, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства, не соответствует номеру кузова в информационной базе ГИБДД. Оказалось, что под данным номером числилось другое транспортное средство.

Водитель пояснил правоохранителям, что недавно приобрел автомобиль и не знал, что он является своеобразным "двойником" другой машины.

"После этого инспекторы ДПС потребовали от гражданина передать им в качестве взятки 30 тысяч рублей за незаконное бездействие: несоставление материалов по данному факту, доставление в органы полиции и перемещение транспортного средства на штрафстоянку", — указывают в СКР.

Вечером в тот же день во время передачи денег инспекторы ДПС были задержаны оперативниками регионального управления ФСБ России.

Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде семи лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также они должны выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти.