Кафе быстрого питания GOOD STREET FOOD недавно открыло свои двери для барнаульцев и гостей нашего города и уже успело завоевать доверие своих посетителей. В меню заведения представлены разнообразные виды шаурмы, пиццы, блинчиков, а также вкусных кондитерских изделий. Примечательно, что пиццу выпекает квалифицированный пиццайоло в дровяной печи.
Стоит отметить, что GOOD STREET FOOD - не новичок на рынке, многие знают его под другим именем – "Манхеттен-Гриль". Компания уже не первый год радует барнаульцев качеством и вкусом своей продукции.
Специально для своих клиентов кафе быстрого питания GOOD STREET FOOD запустило новую акцию "Вкусно, когда вместе!", которая начала действовать с 18 апреля.
Правила акции просты:
- При покупке пиццы и шаурмы от пяти штук и больше в подарок вы получаете 1,5 литра Coca-cola
Адрес: пр. Социалистический, 64
Время работы заведения: с 9:00 до 23:00
Телефон: 55-65-01
Узнать ассортимент, цены и условия акции можно на сайте, а также на официальной странице "ВКонтакте" и Instagram
Комментарии
пиццу выпекает квалифицированный пиццайоло
а он с Йоулупукки знаком?
5 штук шаурмы)) почти на неделю запас