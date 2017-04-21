Кафе быстрого питания GOOD STREET FOOD недавно открыло свои двери для барнаульцев и гостей нашего города и уже успело завоевать доверие своих посетителей. В меню заведения представлены разнообразные виды шаурмы, пиццы, блинчиков, а также вкусных кондитерских изделий. Примечательно, что пиццу выпекает квалифицированный пиццайоло в дровяной печи.

Стоит отметить, что GOOD STREET FOOD - не новичок на рынке, многие знают его под другим именем – "Манхеттен-Гриль". Компания уже не первый год радует барнаульцев качеством и вкусом своей продукции.

Специально для своих клиентов кафе быстрого питания GOOD STREET FOOD запустило новую акцию "Вкусно, когда вместе!", которая начала действовать с 18 апреля.

Правила акции просты:

При покупке пиццы и шаурмы от пяти штук и больше в подарок вы получаете 1,5 литра Coca-cola

Адрес: пр. Социалистический, 64

Время работы заведения: с 9:00 до 23:00

Телефон: 55-65-01

Узнать ассортимент, цены и условия акции можно на сайте, а также на официальной странице "ВКонтакте" и Instagram