Фото: barnaul.org

Торговая сеть "Хорошее настроение" открыла новый социальный продуктовый магазин по адресу Балтийская, 103, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Это 85-й магазин социальной направленности и 16-й магазин этой торговой сети. Всего в систему социальных предприятий Индустриального района на сегодняшний день входят 40 предприятий, где обслуживаются около 27 тысяч граждан льготных категорий.

В магазине скидку в 4,5% процента могут получить барнаульцы, относящиеся к льготной категории граждан. Цена продуктового набора в торговой сети "Хорошее настроение" составляет 914,5 руб. при средней по городу 956,4 руб.