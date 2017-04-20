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Новости

Показываем новый социальный магазин, открывшийся в Барнауле

, ИА "Амител"
Новый магазин расположен по адресу улица Балтийская, 103

Фото: barnaul.org

Торговая сеть "Хорошее настроение" открыла новый социальный продуктовый магазин по адресу Балтийская, 103, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Это 85-й магазин социальной направленности и 16-й магазин этой торговой сети.  Всего в систему социальных предприятий Индустриального района на сегодняшний день входят 40 предприятий, где обслуживаются около 27 тысяч граждан льготных категорий.

В магазине скидку в 4,5% процента могут получить барнаульцы, относящиеся к льготной категории граждан. Цена продуктового набора в торговой сети "Хорошее настроение" составляет 914,5 руб. при средней по городу 956,4 руб.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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