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Полигон ТБО на проспекте Космонавтов в Барнауле с 20 апреля начал бесплатно принимать собранный в городе санитарный мусор, сообщает пресс-центр городской администрации.

Такой порядок приема мусора будет действовать до 27 апреля. Напомним, что с 1 апреля в краевой столице проходит месячник санитарной очистки города.

Днем 20 апреля в уборке улиц примут участие более 20 тысяч человек. В работах задействуют 102 единицы специализированной техники. Планируется вывезти 144 машины с мусором.

"Массовые акции пройдут в скверах по проезду Полюсному, улице Привокзальной, у КРК "МИР", "Химик", на Бульваре медиков, аллее на проспекте Космонавтов и других зеленых уголках города", — добавляют в мэрии.

Также напомним, что завтра, 21 апреля, в краевой столице состоится общегородской субботник.