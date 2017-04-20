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Горячее водоснабжение отключено во всем Мариуполе до 15 октября из-за больших долгов за газ. Такое решение принял мэр города Вадим Бойченко, пишет портал polit.info.

Как рассказал градоначальник, другого выхода сейчас нет, поскольку город исчерпал лимит газа. Сейчас задолженность Мариуполя по газу равна 850 миллионам гривен. При этом за год она была погашена только на 70 миллионов.

Издание пишет, что в 13 детсадах города работники греют воду на кухне. Как пишет "ФАН", сейчас температура воздух в дошкольных учреждениях равна 13 градусам.