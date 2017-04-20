Минобороны РФ подтвердило, что два российских бомбардировщика находились рядом с Аляской и их действительно сопровождали истребители ВВС США. Российские самолеты Ту-95МС находились в международном воздушном пространстве.
Они пролетали над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.
В сообщении Минобороны говорится, что самолеты пролетели около 5000 километров на скорости до 850 км/ч и высоте до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут.
О том, что ВВС США поднялись на перехват российских бомбардировщиков, сообщил телеканал Fox News.
Последний раз к территории США Ту-95 приближались 4 июля 2015 года.
Комментарии
летели бомбить Аляску ядерным оружием
Знатно пиндоссов второй день подрят троллят! Это летающее,корыто,как его называют местная либерастня,может стереть с карты планеты Земля Лос-Анжелис,Вашингтон,Бостон, Нью Йорк!
Ракеты с ядерными боеголовками, установленными на ракетоносцах, достигают территория Пенддастана за 9 минут 45 секунд из нейтральной зоны! А нам это надо?
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 вновь появились у берегов Аляски, однако ВВС США не стали поднимать на их перехват истребители. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Fox News со ссылкой на двух должностных лиц.
Ракетоносцы ВКС России появились на военных радарах в районе 17:00 вторника по местному времени в 36 милях к северу от Алеутских островов. Для контроля в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, который должен был удостовериться, что под крыльями больших бомбардировщиков не скрываются иные летательные аппараты, отмечает телеканал.
Источник: lenta.ru
Врущий-памперсы поменял,не?