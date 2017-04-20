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Участок проспекта Ленина перекроют 1 мая в Барнауле из-за проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты "Алтайская правда", сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Движение будет перекрыто с 10.00 до 14.00 по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

Автобусы будут ходить по следующей схеме:

по маршрутам №1, 10, 24, 25: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова, далее – по маршруту; в обратном направлении: …проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

по маршрутам №35, 53: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Гоголя – проспект Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

по троллейбусным маршрутам №1, 7: …проспект Ленина – проспект Строителей – "площадь Победы"; в обратном направлении: "площадь Победы" – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;

по маршруту №41: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская, далее – по маршруту; в обратном направлении: улица Партизанская – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №6: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Анатолия – остановка "Элеватор"; в обратном направлении: остановка "Элеватор" – улица Анатолия – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №144: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Льва Толстого – улица Максима Горького – улица Мало‑Тобольская, далее – по маршруту; в обратном направлении: … улица Мало-Тобольская – улица Максима Горького – улица Льва Толстого – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршруту;

по маршрутам №109, 109оп: …проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам; в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее – по маршрутам;

по маршруту №33: …проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту; в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее – по маршруту;

по маршруту №78: …проспект Комсомольский – ул. Гоголя, далее – по маршруту; в обратном направлении: … улица Гоголя – проспект Комсомольский, далее – по маршруту;

по маршруту №19, 20: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с ул. Ползунова – "пл. Спартака"; в обратном направлении: "площадь Спартака" – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршрутам;

по маршруту №110: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Гоголя, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршруту;

по маршруту №39: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршруту;

по маршруту №55: …остановка "площадь Победы" – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – остановка "площадь Победы";

по маршруту №27: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – площадь Спартака-2"; в обратном направлении: площадь Спартака-2 – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршруту;

по маршруту №34: …проспект Комсомольский – улица Гоголя, далее – по маршруту; в обратном направлении: улица Гоголя – проспект Комсомольский, далее – по маршруту;