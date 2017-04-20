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Жители Алтайского края массово жалуются на протекание крыш

, ИА "Амител"
С начала весны в Государственную инспекцию региона уже поступило около сотни обращений

Фото: sticker.tomsk.ru

Весна в Алтайском крае в очередной раз вскрыла проблему протекающих крыш в жилых домах — в Государственную инспекцию региона массово поступают обращения от граждан.

"В весенний период в Госинспекцию Алтайского края поступают многочисленные обращения граждан о протекании крыш домов. В марте, апреле текущего года в Госинспекцию с вопросом по ремонту крыши от жителей поступило 84 обращения, выдано 22 предписания", — сообщили в ведомстве.

В частности, такая проблема существует в доме №6 по проспекту Строителей в Барнауле. Руководитель краевой Госинспекции Андрей Степанов лично принял участие в проверке управляющей организации "УК Прогресс", обслуживающей этой здание.

Жильцы дома жалуются на то, что еще при строительстве крыша выполнена с нарушением норм и требований. Не принес результат и капитальный ремонт, который осуществили здесь в 2009 году.

По словам Андрея Степанова, решить вопрос необходимо путем взаимодействия собственников дома с управляющей компанией. Со стороны Госинспекции УК уже выдано предписание на выполнение текущего ремонта крыши над квартирами, где имеется протекание.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.04.2017 13:17
bservice

"поступило 84 обращения, выдано 22 предписания", каждый четвертый врет? 84 обращения надо 160 предписаний, поэтому люди и не обращаются. Предписание есть а решения проблемы нет. За плохую работу с УК просто поступать - наказывать и штрафовать за оказание услуг ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ. За намеренной разрушение домов водой думаю можно и уголовно спросить. Тогда и крыши будут и течь не будут.

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