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Весна в Алтайском крае в очередной раз вскрыла проблему протекающих крыш в жилых домах — в Государственную инспекцию региона массово поступают обращения от граждан.
"В весенний период в Госинспекцию Алтайского края поступают многочисленные обращения граждан о протекании крыш домов. В марте, апреле текущего года в Госинспекцию с вопросом по ремонту крыши от жителей поступило 84 обращения, выдано 22 предписания", — сообщили в ведомстве.
В частности, такая проблема существует в доме №6 по проспекту Строителей в Барнауле. Руководитель краевой Госинспекции Андрей Степанов лично принял участие в проверке управляющей организации "УК Прогресс", обслуживающей этой здание.
Жильцы дома жалуются на то, что еще при строительстве крыша выполнена с нарушением норм и требований. Не принес результат и капитальный ремонт, который осуществили здесь в 2009 году.
По словам Андрея Степанова, решить вопрос необходимо путем взаимодействия собственников дома с управляющей компанией. Со стороны Госинспекции УК уже выдано предписание на выполнение текущего ремонта крыши над квартирами, где имеется протекание.
Комментарии
"поступило 84 обращения, выдано 22 предписания", каждый четвертый врет? 84 обращения надо 160 предписаний, поэтому люди и не обращаются. Предписание есть а решения проблемы нет. За плохую работу с УК просто поступать - наказывать и штрафовать за оказание услуг ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ. За намеренной разрушение домов водой думаю можно и уголовно спросить. Тогда и крыши будут и течь не будут.