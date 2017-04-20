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Антимонопольщики в Алтайском крае не выявили факта картельного сговора при повышении цен на сливочное масло местными производителями.
Как сообщили 20 апреля в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, накануне состоялось заседание комиссии по данному делу, фигурантами которого выступали 11 наиболее крупных краевых производителей масла.
"В процессе рассмотрения дела компании, участвующие в деле, представили доказательства вынужденного и обоснованного повышения цен на масло сливочное", — констатируют в УФАС.
Таким образом, факт нарушения закона "О защите конкуренции" не нашел своего подтверждения, и в итоге было принято решение о прекращении дела.
Напомним, антимонопольщики взяли на карандаш вопрос о росте цен на сливочное масло еще в прошлом году, когда летом-осенью стоимость одного килограмма масла достигла почти 400 рублей.
Комментарии
вы сговор видете?нет?и я не вижу,а он есть
было бы удивительно если бы нашли сговор. а так все в пределах нормы. ведь когда АЗС принадлежащие разным сетям в один и тот же день поднимают стоимость ГСМ на одинаковую сумму вы тоже сговор не видите.
Офигеть!!!! В 2 раза повысили и все норм!!!!!
Я вот одного не пойму, а зачем мы кормим этих сотрудников антимонопольной службы? Толку то от них ноль.
Толку то от них ноль.
это смотря для кого, для монополистов толк есть
Производители предоставили доказательства того, что цены на энергоносители необоснованно подняты, потому, они были вынуждены повысить стоимость своей продукции. Возникает вопрос, а почему антимонопольщиками до сих пор не выявлен факт картельного сговора между энергетическими агентствами и властью на местах? В совместном необоснованном повышении тарифов на энергоносители для народонаселения? Тогда как энергетики имеют от своего населения 100% ежегодную прибыль! Для инвестиции, (для своего развития и повышения себе заработных плат) им легче обирать свое народонаселение, представляя во власть свое ложное обоснование, где затем планово повышаются % ставки на энергоносители. При этом, не желают брать кредиты у банка России под %! Хитрые умельцы "честного" обогащения!