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Антимонопольщики в Алтайском крае не выявили факта картельного сговора при повышении цен на сливочное масло местными производителями.

Как сообщили 20 апреля в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, накануне состоялось заседание комиссии по данному делу, фигурантами которого выступали 11 наиболее крупных краевых производителей масла.

"В процессе рассмотрения дела компании, участвующие в деле, представили доказательства вынужденного и обоснованного повышения цен на масло сливочное", — констатируют в УФАС.

Таким образом, факт нарушения закона "О защите конкуренции" не нашел своего подтверждения, и в итоге было принято решение о прекращении дела.

Напомним, антимонопольщики взяли на карандаш вопрос о росте цен на сливочное масло еще в прошлом году, когда летом-осенью стоимость одного килограмма масла достигла почти 400 рублей.



