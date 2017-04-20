Фото: kursktv.ru
Антимонопольщики в Алтайском крае не выявили факта картельного сговора при повышении цен на сливочное масло местными производителями.
Как сообщили 20 апреля в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, накануне состоялось заседание комиссии по данному делу, фигурантами которого выступали 11 наиболее крупных краевых производителей масла.
"В процессе рассмотрения дела компании, участвующие в деле, представили доказательства вынужденного и обоснованного повышения цен на масло сливочное", — констатируют в УФАС.
Таким образом, факт нарушения закона "О защите конкуренции" не нашел своего подтверждения, и в итоге было принято решение о прекращении дела.
Напомним, антимонопольщики взяли на карандаш вопрос о росте цен на сливочное масло еще в прошлом году, когда летом-осенью стоимость одного килограмма масла достигла почти 400 рублей.
Комментарии
вы сговор видете?нет?и я не вижу,а он есть
было бы удивительно если бы нашли сговор. а так все в пределах нормы. ведь когда АЗС принадлежащие разным сетям в один и тот же день поднимают стоимость ГСМ на одинаковую сумму вы тоже сговор не видите.
Офигеть!!!! В 2 раза повысили и все норм!!!!!