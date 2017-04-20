Иллюстрации: peopleandcountries.com, seishub.ru

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло утром в четверг, 20 апреля, в Горном Алтае.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы (ЕГС) Российской академии наук (РАН), сейсмособытие произошло в 09:14 по местному времени.

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Эпицентр находится в 220 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64.

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Напомним, в начале апреля жители Алтая почувствовали отголоски весьма мощного землетрясения, случившегося в Восточном Казахстане в районе озера Зайсан.