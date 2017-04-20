Фото: barnaul.org
Автобусы барнаульских школ украсят в преддверии праздника День Победы георгиевскими лентами, фотографиями ветеранов ВОВ и прочей символикой Победы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Речь идет об автобусах школ №50, 98, 99, 109, лицеев №101 и 121. Отметим, что в школах Индустриального района стартовала акция "Маршрут Победы".
Украшенные автобусы еще раз напомнят барнаульцам о днях войны и о том, как советские солдаты воевали за свободу и независимость страны. Это заставит еще раз подумать и оценить опасность и угрозы, которые стояли перед народом в период Великой Отечественной войны.
Комментарии
Когда нет своих достижений, можно и достижениями дедов гордиться.
А портретом Верховного Главнокомандующего Красной Армии, победившей в этой страшной войне, украсят эти автобусы?
Больше Победобесия богу Победобесия
а битву на Калке 1223 года будем праздновать?
о, навальняшки повылазили