Первый турнир "Футбольной битвы" состоялся 15 апреля на площадке СК "Темп". Матчи проходят каждую субботу, решающая игра состоится 13 мая. Для Барнаула это масштабное событие, на котором можно получить не только позитивные эмоции, но и поддержать футбольные команды.

"Первое впечатление об организации турнира. Всё прекрасно. Всё на высшем современном уровне. Выступление молодёжной музыкальной группы перед матчами придало праздничное настроение. Чувствуется, организаторы провели огромную подготовительную работу. Продумано все, даже цвет формы команд", - прокомментировал мероприятие эксперт Анатолий Лутц.

По итогам первого тура были выявлены лучшие игроки и тренер, сумевший кардинально переломить счет игры:

Евгений Рогозин (30.01.1997) Команда Рехтина. Воспитанник ключевского клуба футбола. Позиция — нападающий

(30.01.1997) Команда Рехтина. Воспитанник ключевского клуба футбола. Позиция — нападающий Артём Коротинский (21.01.1998) Команда Миргорода. Воспитанник школы Динамо (г. Барнаул) позиция — опорный полузащитник.

(21.01.1998) Команда Миргорода. Воспитанник школы Динамо (г. Барнаул) позиция — опорный полузащитник. Михаил Осипов (14.06.2001) Команда Карингина. Воспитанник школы Алтай. Позиция — правый полузащитник.

(14.06.2001) Команда Карингина. Воспитанник школы Алтай. Позиция — правый полузащитник. Миргород Сергей Анатольевич (14.02.1984) Воспитанник ДЮСШ Динамо (г. Барнаул). Первый тренер Лутц А.К. Окончил БГПУ. Тренерская категория С. Чемпион Сибири 2015 года.

Тренер Сергей Миргород смог перестроить игру и добиться победы при изначальном счете 1:4.

Также по итогам первого матча была определена символическая сборная:

Тренер: Миргород Сергей

Вратарь: Калашников

Защита: Филатов, Бунин, Довгаль, Панов

Полузащита: Коротинский, Осипов, Зарецкий, Гречников, Рогозин

Нападающий: Волненко

Посмотреть турнирную таблицу, отчет о субботних играх и обзор матчей можно на сайте.

Следующая игра "Футбольной битвы" состоится 22 апреля в 15:00. Ее откроет праздничный концерт, который начнется в 14:00. Стоимость билета на турнир составляет 50 рублей, для держателей клубных карт вход обойдется в 30 рублей. Бесплатный вход по пригласительным и при предъявлении скриншота. Узнать, как получить бесплатный билет, можно по ссылкеАдрес: 1-й Балтийский проезд, 9

Телефон: 506-140

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