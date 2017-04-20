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Правоохранители в Америке задержали мужчину, который неоднократно преследовал младшую дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию, пишет газета "Известия".

Известно, что мужчине 30 лет, его зовут Джейр Нилтон Кардосо. 10 апреля он проник на четвертый этаж здания в районе Трайбека в Нью-Йорке, где Малия работает практиканткой. Там он признался дочери экс-президента в любви, а после его выгнали.

Через пару дней он снова начал преследовать девушку. На этот раз он караулил ее на выходе из дома в другом районе города, после чего был задержан.

Удалось установить, что мужчина психически нездоров. Он направлен на экспертизу в клинику. Издание пишет, что он и раньше преследовал Малию. Когда она жила в Белом доме, он пытался проникнуть туда.