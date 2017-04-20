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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который на глазах у прохожих чуть не убил собственного пятилетнего сына, сообщает пресс-служба СУСКа по Свердловской области.

В ведомстве поясняют, что вечером в среду, 19 апреля, пьяный мужчина несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. Прохожие вмешались в это и таким образом спасли жизнь мальчику. Ребенка увезли в местную больницу, а его отец скрылся, но позже был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Мужчине 39 лет, он работает электромехаником в одной из коммерческих организаций. В СКР на отца мальчика завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".