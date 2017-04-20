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Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон занял первую строчку в рейтинге богатейших людей России журнала Forbes.

Отметим, что Михельсон лидирует в списке самых богатых людей РФ второй год подряд. В этом году его состояние увеличилось на четыре миллиарда долларов и составило 18,4 миллиарда долларов.

На второй строчке оказался председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. По сравнению с 2016 годом он поднялся на четыре строчки вверх. Его состояние оценивается в 17,5 миллиардов долларов.

На третьем месте владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние – 16,1 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом он поднялся на пять строчек вверх.

Известный в России бизнесмен Роман Абрамович расположился на 12-й строчке. Его состояние оценивают в 9,1 миллиарда долларов.