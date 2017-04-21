Компания Softex совместно с лидирующим разработчиком программного обеспечения компанией Microsoft приглашают вас принять участие в семинаре "Microsoft azure. Знакомство с облачной платформой". Мероприятие состоится во вторник, 25 апреля.

Организаторы семинара гарантируют каждому участнику бесплатный тест-драйв "облака" на 200$.

Microsoft Azure — постоянно растущая коллекция интегрированных облачных служб, которые предприниматели, разработчики и ИТ-специалисты используют для разработки и развертывания приложений, а также управления ими через всемирную сеть центров обработки данных. Благодаря Azure возможно создавать и развертывать решения в любом месте, используя необходимые инструменты, приложения и платформы.

Целевая аудитория семинара:

Владельцы бизнеса;

Руководители и инженеры IT-подразделений;

Руководители и инженеры служб информационной безопасности;

системные администраторы.

Участие в мероприятии бесплатное – по предварительной регистрации до 24 апреля включительно. Нужно лишь пройти по ссылке и нажать на кнопку "Регистрация"

Программа мероприятия:

09:30 — 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 — 10:10 Приветственное слово от Softex

10:10 — 11:10 "Что такое Azure? Почему Azure лучше, чем локальный сервер? Почему Azure лучше, чем конкуренты? А это безопасно?" Лекцию читает Владимир Шевченко, Microsoft

11:10 — 11:30 Кофе-брейк

11:30 — 12:30 Демонстрация возможностей Microsoft Azure. Часть 1. Материал от Аркадия Труханова, Softex

12:30 – 12:50 Кофе-брейк

12:50 – 14:00 Демонстрация возможностей Microsoft Azure. Часть 2. Материал от Аркадия Труханова, Softex

В рамках семинара:

Подробное рассмотрение решения Microsoft Azure, его преимущества и отличия от конкурентов;

Знакомство с порталом и информация, как получить бесплатный триал-доступ;

Cоздание виртуальной машины и подключение к ней;

Создание SMB хранилища, VPN – подключения Site-to-Client, Active Directory;

Cоздание Backup and Site Recovery (OMS)

Семинар пройдет 25 апреля с 10:00 до 14:00

Место проведения: пр. Ленина, 39, ТОЦ "Проспект", 4 этаж, конференц-зал (вход в офисный центр с ул. Чкалова)

Контактное лицо: Юлия Дорофеева, менеджер по маркетингу Softex

Телефон: +7 (923) 168-67-22

Email: juli@softexgroup.ru