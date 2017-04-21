Компания Softex совместно с лидирующим разработчиком программного обеспечения компанией Microsoft приглашают вас принять участие в семинаре "Microsoft azure. Знакомство с облачной платформой". Мероприятие состоится во вторник, 25 апреля.
Организаторы семинара гарантируют каждому участнику бесплатный тест-драйв "облака" на 200$.
Microsoft Azure — постоянно растущая коллекция интегрированных облачных служб, которые предприниматели, разработчики и ИТ-специалисты используют для разработки и развертывания приложений, а также управления ими через всемирную сеть центров обработки данных. Благодаря Azure возможно создавать и развертывать решения в любом месте, используя необходимые инструменты, приложения и платформы.
Целевая аудитория семинара:
- Владельцы бизнеса;
- Руководители и инженеры IT-подразделений;
- Руководители и инженеры служб информационной безопасности;
- системные администраторы.
Участие в мероприятии бесплатное – по предварительной регистрации до 24 апреля включительно. Нужно лишь пройти по ссылке и нажать на кнопку "Регистрация"
Программа мероприятия:
- 09:30 — 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе
- 10:00 — 10:10 Приветственное слово от Softex
- 10:10 — 11:10 "Что такое Azure? Почему Azure лучше, чем локальный сервер? Почему Azure лучше, чем конкуренты? А это безопасно?" Лекцию читает Владимир Шевченко, Microsoft
- 11:10 — 11:30 Кофе-брейк
- 11:30 — 12:30 Демонстрация возможностей Microsoft Azure. Часть 1. Материал от Аркадия Труханова, Softex
- 12:30 – 12:50 Кофе-брейк
- 12:50 – 14:00 Демонстрация возможностей Microsoft Azure. Часть 2. Материал от Аркадия Труханова, Softex
В рамках семинара:
- Подробное рассмотрение решения Microsoft Azure, его преимущества и отличия от конкурентов;
- Знакомство с порталом и информация, как получить бесплатный триал-доступ;
- Cоздание виртуальной машины и подключение к ней;
- Создание SMB хранилища, VPN – подключения Site-to-Client, Active Directory;
- Cоздание Backup and Site Recovery (OMS)
Семинар пройдет 25 апреля с 10:00 до 14:00
Место проведения: пр. Ленина, 39, ТОЦ "Проспект", 4 этаж, конференц-зал (вход в офисный центр с ул. Чкалова)
Контактное лицо: Юлия Дорофеева, менеджер по маркетингу Softex
Телефон: +7 (923) 168-67-22
Email: juli@softexgroup.ru
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