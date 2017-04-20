Фото: yandex.ru/maps
Власти Барнаула готовы заплатить 7,5 млн рублей за разработку проектно-сметной документации по реконструкции путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка.
Соответствующий конкурс объявлен городским Комитетом муниципального заказа. В сопроводительной документации указывается, что компания, которая готова взяться за проект, должна предоставить варианты того, как осуществлять безопасный пропуск подвижного состава по пересекаемым железнодорожным путям, а также безопасность автомобилей и пешеходов, двигающихся по путепроводу.
Техзадание также оговаривает, что после реконструкции инженерного сооружения число полос для движения транспорта должно возрасти до шести. Сейчас, напомним, их четыре.
Отметим также, что речь о необходимости расширения данного путепровода в городе ведется давно. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.
Комментарии
Бутылочное горлышко при повороте с Ленина на Матросова. Одна полоса, за один цикл работы световора успевает проехать 7, от силы 10 машин.
Редакции: Мост это через реку, а это путепровод.
Надеемся,что доведете до конца данный проект! Это была бы реальная польза жителям города и автомобилистам!!!
Закатать рельсы, трамваи все-равно не ходят, убыточный транспорт.
«Мы хотим перенести туда трамвайные пути, убрать их с проспекта Ленина, перенести их на Кулагина и потом соединить улицы Кулагина и Северо-Западная по проспекту Калинина, тем самым убрав трамвайное движение с Ленинского проспекта и с путепровода. Таким образом мы получим еще две дополнительные полосы движения, что позволит решить проблемы пробки на данном участке»- сообщил Дементьев. ----------------------- Потом Колганов по два раза в месяц говорил, что ведутся работы по ремонту этого путепровода. Через пару лет его отремонтировали, но никакой трамвай туда не перенесли. Если Колганов с корефанами начал какие-то работы без проекта, то может их всех пересадить для начала? Если был проект по выносу трамваев с проспекта Ленина, то почему бы не продолжить его дальше реализовывать?
И года не прошло как такой проект уже заказывали. Только за 15 млн. http://www.amic.ru/news/366190/ Это что ежегодно делать надо?
Часть моста на Новом рынке в Барнауле намерены реконструировать. Соответствующий проект будет разработан до конца 2015 года --------------------- http://www.amic.ru/news/311884/
Не мешайте пилить