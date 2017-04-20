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Власти Барнаула готовы заплатить 7,5 млн рублей за разработку проектно-сметной документации по реконструкции путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка.

Соответствующий конкурс объявлен городским Комитетом муниципального заказа. В сопроводительной документации указывается, что компания, которая готова взяться за проект, должна предоставить варианты того, как осуществлять безопасный пропуск подвижного состава по пересекаемым железнодорожным путям, а также безопасность автомобилей и пешеходов, двигающихся по путепроводу.

Техзадание также оговаривает, что после реконструкции инженерного сооружения число полос для движения транспорта должно возрасти до шести. Сейчас, напомним, их четыре.

Отметим также, что речь о необходимости расширения данного путепровода в городе ведется давно. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.