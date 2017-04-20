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Житель Алтайского края предстанет перед судом за гибель малолетнего ребенка, который смертельно отравился угарным газом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в январе этого года мужчина, будучи нетрезвым, затопил печь в доме. Затем он закрыл заслонку печи, желая сохранить тепло в помещении.

"В результате от отравления угарным газом наступила смерть малолетнего, спавшего в зале — самой ближней к отопительной печи комнате", - констатируют в надзорном ведомстве.

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.