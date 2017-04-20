Алтайский крайком КПРФ организует антитеррористический митинг-концерт в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
В КПРФ заверили ИА "Амител" , что мероприятие согласовано и на нем не будет никаких политических призывов.
Со сцены для барнаульцев выступят Александра Вайс, группа "Неисчерпаемый запас" (Константин Павлов, Арсений Труханов), группа "Крылья" (Сергей Меркулов), группа "Кот" (Константин Сидоренко), Снегирь Юрич (Алексей Иванов), а также поэтесса Наталья Николенкова.
Концерт пройдет на площади Свободы в воскресенье, 23 апреля, в 16:00.
Подобный концерт ("Алтай за Новороссию") партия проводила летом 2014 года.
Комментарии
Этот организованный КПРФ, антитеррористический митинг-концерт в воскресенье, 23 апреля, - он согласован с властями? И не будет ли это провокацией, который в итоге закончится объяснением в РОВД, о причине не санкционированного сборища?
Молчат, значит провокация.
Карманная оппозиция проводит карманные митинги. Против коррупции митинг слабо организовать? Против повышения тарифов ЖКХ?
В России нет партии, представляющей интересы трудового народа. Есть псевдооппозиция встроенная в систему и сидящая на содержании власти.
Политическая партия организует мероприятие, на котором не будет озвучено ни политических, ни экономических требований?
На любое идейное знамя, даже страстным желанием томим, я смотрю подозрительно. Зная, сколько мрази ютится под ним.