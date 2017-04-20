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Снижение уровня воды фиксируется на реках Алтайского края, сообщает 20 апреля региональное Минприроды.

"После вчерашних подъемов уровней воды, вызванных осадками, отмечаются спады в реке Бия (в границах Республики Алтай), в верховьях Ануя, Песчаной и Чарыша. Упали ниже отметок подтопления уровни воды в реке Бурла у села Хабары, в реке Чапша у села Красногорское. Понижается уровень и в реке Алей у города Алейска", — указывают в ведомстве.

Впрочем, данный процесс фиксируется не повсеместно. Так, продолжается рост уровней воды в реке Чумыш на всем протяжении. Также растет уровень воды в Оби. Так, в районе Барнаула за сутки река поднялась на 13 сантиметров, до отметки в 516 сантиметров. Критическая отметка Оби в Барнауле, напомним, составляет 540 сантиметров.

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"На ближайшие пять суток существенных осадков, способных повлиять на динамику уровней в бассейне Верхней Оби, не прогнозируется", — добавляют в Минприроды.

Между тем отметим, что по состоянию на 14:00 20 апреля в Алтайском крае остаются подтопленными 645 приусадебных участков, в том числе 136 частных жилых домов, в которых проживают 366 человек.

По информации ГУ МЧС по региону, в ликвидации последствий подтоплений сейчас задействованы 333 человека и 101 единица техники.