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Муж и жена устроили драку прямо на взлетно-посадочной полосе в Китае. Из-за этого вылет воздушного судна пришлось задержать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание The Mirror.
Известно, что парочка начала выяснять отношения еще в очереди на посадку. Потом началась драка на взлетно-посадочной полосе. Муж повалил жену на землю и принялся имитировать удары кулаками по лицу.
Между тем в полете супругам было отказано. Мужчину и женщину задержали. Отмечается, что пара готовится к разводу.
Комментарии
Им бы пахать на страну ей дояркой а ему пастухом и было бы им счастье!