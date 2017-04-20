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Муж и жена устроили драку прямо на взлетно-посадочной полосе в Китае. Из-за этого вылет воздушного судна пришлось задержать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание The Mirror.

Известно, что парочка начала выяснять отношения еще в очереди на посадку. Потом началась драка на взлетно-посадочной полосе. Муж повалил жену на землю и принялся имитировать удары кулаками по лицу.

Между тем в полете супругам было отказано. Мужчину и женщину задержали. Отмечается, что пара готовится к разводу.