Фото: islamreview.ru

Целями удара США по сирийской авиабазе являлись демонстрация силы и устрашение, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Об этом высказался директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в рамках сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

По его словам, наиболее вероятными целями американцев "были демонстрация силы и устрашение, а не уничтожение химоружия".

Читайте также: Кадыров считает "щедрым подарком" для террористов ракетный удар США

Ульянов подчеркнул, что наличие химического оружия на территории арабской республики еще не доказано.

Также представитель МИДа подчеркнул, что обвинения в адрес Сирии являются голословными.