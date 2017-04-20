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Новости

Целью удара США по Сирии была демонстрация силы — МИД России

, ИА "Амител"
В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что американцы не ставили задачу уничтожения химического оружия

Фото: islamreview.ru

Целями удара США по сирийской авиабазе являлись демонстрация силы и устрашение, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Об этом высказался директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в рамках сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

По его словам, наиболее вероятными целями американцев "были демонстрация силы и устрашение, а не уничтожение химоружия".

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Ульянов подчеркнул, что наличие химического оружия на территории арабской республики еще не доказано.

Также представитель МИДа подчеркнул, что обвинения в адрес Сирии являются голословными.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.04.2017 16:01
- гость -

Вот это новость! Скорее интересует, почему не дали достойного отпора, установкой С-400!

0  0
20.04.2017 16:11
- гость -

А какие цели у России в Сирии? МИД может озвучить? Только без байды про борьбу с терроризмом. Террористов и в других местах полно.

0  0
20.04.2017 16:17
- гость -

16:11, а ты не задумывался сколько мирного населения твои пиндосы угробили под липовым предлогом, и сколько Россия? Америка - страна-тварь...

0  0
20.04.2017 16:18
- гость -

А какие цели у России в Сирии? МИД может озвучить? Только без байды про борьбу с терроризмом. Террористов и в других местах полно.

Слушай, а какие цели у США были в Югославии, Ливии и др.?

0  0
20.04.2017 16:21
Kimi

Гость 16:01. Повестись на провокацию и развязать третью мировую? Это у них нет ничего святого....

0  0
20.04.2017 16:22
- гость -

Не стоит распространяться в ширь проблем. Рассуждайте оба конкретно по случаю Сирии!

0  0
20.04.2017 16:25
- гость -

Хорошо Kimi - желают так намеренно развязать 3 мировую! Ну а мы, как сложилось исторически, мы там, наших союзников бомбят - но мы до конца, и не поддаемся на провокации?

0  0
20.04.2017 16:33
- гость -

Боюсь что нет воли принимать решения и духом слабоваты. Вот американцы, приняли решение, пюлююя на всех, на Конгрес и Совбез!

0  0
20.04.2017 16:33
- гость -

Боюсь что нет воли принимать решения и духом слабоваты. Вот американцы, приняли решение, пюлююя на всех, на Конгрес и Совбез!

0  0
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