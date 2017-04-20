Фото: islamreview.ru
Целями удара США по сирийской авиабазе являлись демонстрация силы и устрашение, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
Об этом высказался директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в рамках сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.
По его словам, наиболее вероятными целями американцев "были демонстрация силы и устрашение, а не уничтожение химоружия".
Читайте также: Кадыров считает "щедрым подарком" для террористов ракетный удар США
Ульянов подчеркнул, что наличие химического оружия на территории арабской республики еще не доказано.
Также представитель МИДа подчеркнул, что обвинения в адрес Сирии являются голословными.
Комментарии
Вот это новость! Скорее интересует, почему не дали достойного отпора, установкой С-400!
А какие цели у России в Сирии? МИД может озвучить? Только без байды про борьбу с терроризмом. Террористов и в других местах полно.
16:11, а ты не задумывался сколько мирного населения твои пиндосы угробили под липовым предлогом, и сколько Россия? Америка - страна-тварь...
А какие цели у России в Сирии? МИД может озвучить? Только без байды про борьбу с терроризмом. Террористов и в других местах полно.
Слушай, а какие цели у США были в Югославии, Ливии и др.?
Гость 16:01. Повестись на провокацию и развязать третью мировую? Это у них нет ничего святого....
Не стоит распространяться в ширь проблем. Рассуждайте оба конкретно по случаю Сирии!