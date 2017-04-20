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Врачи ампутировали 17-летнему гонщику команды JHR Developments Билли Монгеру обе ноги после того, как он попал в страшную аварию, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Twitter Radioestadio Motor.

Отметим, что авария произошла на британском чемпионате "Формулы-4". Гонщик на большой скорости столкнулся с резко остановившимся болидом финна Патрика Пасмы. В результате машина была разрушена.

Два часа спасатели доставали Монгера из болида, затем его отвезли в больницу. Во время операции врачам пришлось удалить ему ноги. Финский гонщик получил легкие ушибы.

Сейчас собирают средства на восстановление 17-летнего спортсмена.