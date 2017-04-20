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Волонтеры сообщили о гибели молодой жительницы Барнаула Дарьи Носенко, которая пропала без вести во второй половине марта.
"Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким", — проинформировали 20 апреля в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".
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Напомним, что девушка пропала 21 марта, уйдя из дома около 23:00. В связи с исчезновением жительницы Барнаула региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
а что случилось??где нашли??родственникам соболезнования!жаль девушку
Толи действительно маньяк, то мальчик на даче, теперь девушка и никаких подробностей