Переживаете за отдых своих детей? У детского выездного лингвистического клуба Yes Club есть отличное предложение. Это тот случай, когда ребенок сможет не только отдохнуть этим летом, но еще и выучить язык.
Об отдыхе
Итак, ваш ребенок на время превратится в юного кемпера и будет проживать на базе отдыха "Столица мира". Чистый воздух, рядом озеро, зелень, деревья – словом, непривычный для городских жителей вид. А еще есть небольшой зоопарк – яки, пони, лошади, кролики. Территория базы круглосуточно охраняется, обрабатывается от клещей и комаров. Купание происходит в строго определенное время в присутствии вожатых-спасателей. Поэтому родители могут быть спокойны.
Более того, здесь каждый ребенок сможет найти клуб по интересам, заниматься спортом и танцами, побывает на празднике красок Холи, и, конечно же, будут дискотеки, костры и море позитива. Скучать точно не придется!
Об учебе
Отдыхая в таких условиях, ребенок сможет легче усвоить язык. Ребят ждут специальные языковые занятия и мероприятия на английском. Несомненным плюсом станет общение с иностранными вожатыми.
Организаторы отмечают, что такое изучение языка, совмещенное с активным отдыхом, научит воспринимать язык не как скучную обязанность, а как игру, развлечение, способ познания мира. Малышам после языкового сезона будет проще перейти к обучению английского в школе, а подросткам такое времяпрепровождение позволит держать знания в форме.
До конца апреля действует специальная цена на путевки. При покупке нескольких путевок также предусмотрена система скидок.
Выездной клуб на каникулах YES образовался в 2000 году как летняя лингвистическая школа языкового центра "Тринити".
Адрес летней резиденции YES: Алтайский край, с. Кашкарагаиха, база отдыха "Столица мира".
Контактные данные: Барнаул, ул. Деповская, 7, офис 406 Б, тел. (38-52) 24-39-74
Дополнительную информацию ищите на сайте, в группе во "ВКонтакте" и в Instagram.