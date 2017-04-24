Родительский день — самый важный праздник поминовения умерших. Празднуется он через девять дней после Пасхи и в этом году выпадает на 25 апреля.
В этот день принято отдавать дань уважения усопшим: посещать могилы родных и близких, приводить их в порядок, поминать скромным угощением.
В компании "Мемориал" предлагают услуги по изготовлению и реставрации памятников, установке оград и благоустройству участка.
Предприятие работает только с натуральным камнем — гранитом и мрамором — как по готовым эскизам, так и по индивидуальному заказу. В компании работают лучшие художники по камню, которые могут выполнить высокохудожественный портрет вручную или методом лазерной гравировки.
Бригада профессионалов выполнит любые виды работ по облагораживанию участка: монтаж мемориального комплекса, укладку тротуарной, гранитной, мраморной плиткой, керамогранитом, газонной травой, засыпку крошкой, щебнем, установку ограды и скамеек, реставрацию памятников.
На все выполненные работы "Мемориал" предоставляет гарантию и сертификаты качества натурального камня.
Доставка, установка и монтаж осуществляются как по городу, так и далеко за пределами края на собственном транспорте компании.
Расчет осуществляется любым удобным способом, наличным или безналичным. Также имеется возможность беспроцентной рассрочки на восемь месяцев.
Пенсионерам, ветеранам ВОВ и боевых действий предоставляются скидки.
Специально к Родительскому дню действует скидка 30% на изготовление памятника, ограды и укладку плитки.
Работы мастеров и информацию о действующих акциях можно посмотреть на сайте.
г.Барнаул, ул. Титова, 3
Тел./факс: +7 (3852) 33-50-10
Для звонков по Барнаулу: 605‒650
Для звонков из регионов: +7 913 210-56-50
Почта: memorialaltay@gmail.com
Комментарии
Амик, а чего молчите, что вчера российские войска захватили Рейстаг! Это безусловно крупнейшая победа российской армии за последние 26 лет!